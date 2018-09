Vân Hugo: 'Con trai muốn tôi lấy chồng'

Nữ MC đã có bạn trai mới nhưng cô chưa có ý định kết hôn mà chỉ muốn tận hưởng tình yêu.

- Một năm trước chị chia tay bạn trai, lúc này thì sao?

- Bạn trai hiện tại dù là người đến sau nhưng rất yêu thương, hiểu và tôn trọng tôi. Anh ấy nói tôi là một người phụ nữ tốt. Tôi thấy mọi chuyện đang rất ổn và bình yên. Khi gặp anh ấy rồi tôi phát hiện thêm một điều, chìa khóa của hạnh phúc đơn giản là hãy đối xử tốt với bản thân và mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến.

- Từng trải qua nhiều cuộc tình, chị rút ra cho mình kinh nghiệm gì khi đến với người mới?

- Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là hai người phải có sự chia sẻ, chấp nhận ưu nhược điểm của nhau. Chúng tôi đều làm được điều này. Khi anh đến với tôi đồng nghĩa anh phải đối diện với nhiều thử thách. Bản thân tôi không bao giờ có suy nghĩ họ đến với mình thì họ sẽ thiệt thòi vì tôi từng một lần đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ là gánh nặng của ai và tôi cũng không bao giờ tự ti vì mình từng ly hôn. Tôi luôn đặt mình ở vị trí xứng đáng để họ cảm nhận được rằng họ đến với tôi là xứng đáng.

- Con trai chị phản ứng thế nào khi mẹ có bạn trai?

- Bin là cậu bé rất yêu mẹ, muốn mẹ lấy chồng. Ngày nào cậu bé cũng giục tôi kết hôn nhưng tôi nói hãy để mọi chuyện từ từ. Dù sao Bin đã thỏa nguyện ước mơ được làm anh trai vì bố ruột của Bin đã lập gia đình và có em bé. Bản thân tôi thì chưa có ý định kết hôn lần nữa mà chỉ muốn tận hưởng tình yêu và không tính toán về tương lai.

​- Gần đây thay vì xuất hiện với những dự án nghệ thuật, chị thường xuyên ‘gây sốc’ bằng hình ảnh mặc đồ gợi cảm, để lộ vòng một trên trang cá nhân. Chị nghĩ sao nếu khán giả cho rằng chị đang chạy theo trào lưu ‘khoe thân’?

- Tôi là người tự tin, sống theo cảm xúc và yêu bản thân nên không để bất cứ thông tin tiêu cực nào vào đầu và không quan tâm đến những lời xúc xiểm. Ai nói đúng tôi sẽ nghe, còn những lời hạ thấp mình thì không bao giờ tôi để tâm. Hơn nữa tôi thấy những hình ảnh mình chia sẻ trên Facebook hoàn toàn bình thường, không có gì phản cảm. Tôi chỉ mặc đồ tập hoặc đồ bơi như bao người phụ nữ khác thôi.

Khi đã yêu cơ thể mình thì dù nó có ra sao tôi vẫn yêu. Người ngoài không có quyền đánh giá hay chấm điểm, nhận xét về cơ thể tôi. Tôi nghĩ xã hội bây giờ đã rất phát triển và mọi người ngày càng biết yêu cơ thể của mình. Còn những người hay đưa ra định kiến, đánh giá là do họ có vấn đề về body shaming (miệt thị ngoại hình). Có những người hơi mập hoặc quá gầy thường xuyên bị người khác bới móc. Tôi cho rằng đó là điều thiếu văn minh của xã hội. Bản thân tôi muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho phụ nữ bằng cách khuyên họ nên học cách yêu chính bản thân mình.

- Cũng vì những hình ảnh hở hang đó mà mọi người nghi ngờ chị mới đi tu sửa vòng một. Chị giải thích sao?

- Tôi từng tiết lộ chuyện đi nâng ngực cách đây hơn hai năm rồi nhưng chắc không ai để ý. Hơn nữa khi đó tôi không mặc trang phục gợi cảm như bây giờ. Sau khi sinh con, vòng một của tôi không còn như trước nên tôi quyết định đi trùng tu để tự tin hơn. Tôi nghĩ đây là nhu cầu rất bình thường của phụ nữ.

- Một năm trước chị từng rất bi quan vì bệnh nhược thị và dây thanh quản mọc hạch khiến chị có khả năng mất đi giọng nói. Đến bây giờ, tinh thần của chị thế nào sau thời gian chữa bệnh?

- Tôi lột xác hoàn toàn so với một năm trước, sức khỏe và tinh thần cũng rất tốt. Sau khi chia sẻ về bệnh tật, tôi hạn chế nói trong nửa năm, cuộc sống khá bi quan. Thời gian đó cũng có nhiều chuyện không may mắn xảy ra nên tôi bị xuống tinh thần, không muốn làm bất cứ việc gì hết.

Nửa năm liền tôi không nhận được lời mời làm MC nào. Tôi rơi vào tình trạng gần như bị mọi người rời bỏ. Lúc ấy tôi rất yếu đuối, tủi thân và có cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Sự nghiệp thì dừng lại, bạn trai cũng chọn cách ra đi trong khi tôi không làm gì sai, chỉ là trót nói ra vấn đề sức khỏe. Tôi tự hỏi mình sẽ sống thế nào đây? Và rồi tôi gác lại mọi thứ để sang Singapore đi học về tư duy và cách thay đổi bản thân.

Tham gia khóa học, tôi mới thấy mình là một người may mắn và cũng nhận ra bệnh tật thêm nặng là do cách suy nghĩ bi quan của mình. Thầy giáo của tôi nói rằng, khi tập trung nhìn vào một thứ, nếu mình thấy nó màu xanh thì nó sẽ là màu xanh, cũng giống như cuộc sống tốt hay không là do cách nhìn của mình. Từ đó tôi cố gắng thay đổi nhận thức để lạc quan hơn. Tôi học cách yêu đôi mắt có khuyết điểm một bên sáng, một bên mờ của mình. Tôi cũng không còn hay khóc, ủ dột mỗi lần tuyệt vọng mà vượt qua nó một cách dễ dàng khi nhìn mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ tôi quý trọng sức khỏe của mình vô cùng. Tôi tập trung cuộc sống của mình vào những giá trị tinh thần thay vì vật chất hay những giá trị phù phiếm. Lâu lắm rồi tôi không mua một món đồ hiệu nào dù ngày trước tôi rất mê chúng. Tiền bạc tôi dùng vào những việc có ích như tham gia các khóa học yoga, thiền, mua sách. Tôi cũng lo cho cuộc sống của bố mẹ và đầu tư cho con trai học hành. Cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc và mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy đáng quý.

- Dành nhiều thời gian để "chữa lành tâm hồn", công việc của chị ảnh hưởng ra sao?

- Sau khi hồi phục về sức khỏe và tinh thần, mọi thứ dần tốt trở lại, tôi nhận được nhiều show MC hơn. Tôi đã rút vốn khỏi những dự án kinh doanh ẩm thực, chỉ giữ lại kinh doanh spa bởi tôi không muốn làm công việc liên quan đến sát sinh nữa. Tôi dần bớt ăn thịt, sống hướng về chay tịnh. Bây giờ tôi chọn lựa ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian khủng hoảng vì ly hôn, tôi đã tự phá sức khỏe của mình bằng những cuộc nhậu thâu đêm với bạn bè, thậm chí có lúc còn hút thuốc. Tôi ân hận vì đã không đối xử tốt với bản thân mình lúc đó. Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng phải cám ơn thử thách đó vì nhờ nó mà tôi mạnh mẽ hơn và biết trân trọng hiện tại.

- Ngoài các show MC hàng ngày, sắp tới chị có dự án lớn nào để trở lại với nghệ thuật?

- Tôi đã nhận lời làm MC cho một gameshow mới từ một nhà sản xuất ở TP HCM nhưng tôi không thể tiết lộ vì chương trình chưa lên sóng. Tôi cũng đang quay bộ phim dạng sitcom hài Đen thôi, đỏ quên đi. Tôi đóng vai bà mẹ của nhân vật nữ chính, có ngoại hình sành điệu, trẻ trung. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai phụ huynh nhưng may mắn là tôi không phải hóa trang cho già đi. Trước đây, tôi từng được các đạo diễn mời vào những vai gai góc vì nghĩ tôi phù hợp. Phim Người phán xử cũng từng ngỏ ý mời tôi một vai cá tính nhưng tôi sợ vai diễn ảnh hưởng đến con mình nên đã từ chối.