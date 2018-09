Vân Dung: 'Đoàn phim cười sằng sặc, không quay nổi khi tôi đóng bà trùm'

Nữ diễn viên hài khiến nhiều người không nhịn được cười khi hóa trang hầm hố, xăm trổ đầy mình trong 'Người phán xử' ngoại truyện.

Vân Dung vào vai một giang hồ máu mặt, chuyên đi tranh cướp đất - một trong những nhân vật mới của Người phán xử ngoại truyện. Vai diễn này được tạo hình với đôi mắt lé, gương mặt đầy tàn nhang, hàm răng ố vàng cùng nhiều vết xăm trổ khắp người. Vân Dung mặc trang phục rằn ri, búi tóc cao, vẽ lông mày mỏng và tô son thâm để hoàn thiện vẻ bề ngoài cho nhân vật. Nữ diễn viên cho biết cô thích những dạng vai như vậy từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội được làm.

Vân Dung đóng một cảnh đi cướp đất và xô xát với Phan Hải (Việt Anh) trong Người phán xử ngoại truyện. Nữ diễn viên không hề đưa yếu tố hài vào nhân vật nhưng phân đoạn này vẫn chứa đựng nhiều tình huống hài hước. "Đó chỉ là cảnh ngắn nhưng có thể là cảnh buồn cười nhất phim", Vân Dung tiết lộ.

Vân Dung vào vai bà trùm đất, chuyên đi cướp đất và có cảnh tranh chấp với Phan Hải (Việt Anh) trong 'Người phán xử' ngoại truyện.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Vân Dung cho biết cô rất nghiêm túc khi đóng Người phán xử ngoại truyện. Tuy nhiên, khi cô vừa xuất hiện với tạo hình giang hồ, tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều lăn ra người. "Cứ vác máy lên là đoàn phim cười sằng sặc, không thể quay nổi. Từ đạo diễn đến quay phim, phục trang, âm thanh, ánh sáng, diễn viên... đều cười như ma điên. Tôi càng nói 'Ơ hay nhỉ, chị đang rất nghiêm túc, hầm hố để đi giết người cướp của mà các em cứ cười thì làm sao chị cướp với giết được. Các em phải nghiêm túc thì chị mới diễn được!' thì mọi người càng cười lớn hơn. Cả đoàn chẳng có ai không cười trừ tôi. Ai cũng nói không quen nhìn tôi như vậy nên không nhịn được cười", Vân Dung tếu táo kể lại. Cuối cùng, cô phải đóng đi đóng lại 4 lần mới hoàn thành cảnh quay này.

Trailer 'Người phán xử' ngoại truyện Trailer 'Người phán xử' ngoại truyện

Sau khi được tiết lộ trong trailer của Người phán xử ngoại truyện, tạo hình của Vân Dung ngay lập tức khiến nhiều người tò mò và trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Giải thích về điều này, nữ diễn viên hài nói: "Mọi người không quen vì trước nay, tôi vốn là người điệu đà và thường xuyên vào những vai ăn mặc nhà quê hoặc diêm dúa chứ chưa bao giờ khoác lên mình những bộ trang phục ngầu như vậy". Phong cách ở ngoài đời của Vân Dung cũng rất điệu đà. Chính vì vậy, cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tại nhà hát Tuổi Trẻ, nơi cô làm việc, để kiếm phục trang phù hợp với tạo hình của nhân vật bà trùm. Cô không mất quá nhiều công sức bởi trước đó nhà hát Tuổi Trẻ từng dựng nhiều vai tương tự.

Tạo hình của Vân Dung trong 'Người phán xử' ngoại truyện.

Trái với phản ứng của cộng đồng mạng, con trai Vân Dung khi nhìn thấy mẹ trong tạo hình này liền thốt lên "Đây mới đúng là mẹ!". Bạn thân của nữ diễn viên cũng nhắn tin cho cô "Dung ơi, mày được trở về đúng bản chất của mình rồi đấy!". Lý giải về điều này, Vân Dung vừa cười vừa nói, cô ở ngoài đời thực chất cũng là một người rất "ngầu".

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, cô chỉ đóng một cảnh ngắn trong Người phán xử ngoại truyện. Là gương mặt hài nổi tiếng và rất đắt show của miền Bắc nhưng Vân Dung không ngại cảnh ngắn. Cô sẵn sàng nhận mọi lời đề nghị của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng như VFC. Trước đó, nữ diễn viên cũng thường xuyên theo dõi và yêu thích Người phán xử nên rất hào hứng tham gia phiên bản ngoại truyện của bộ phim.

Vân Dung ở ngoài đời rất điệu đà và nữ tính.

Người phán xử ngoại truyện phản ánh cuộc sống của các nhân vật chính trước mốc thời gian của bản chính thức. Phim dự kiến có 4 tập với thời lượng 30 phút mỗi tập. Nội dung xoay quanh quá khứ của các thành viên trong Phan Thị, từ đó lý giải lý do Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) tin cậy Lương Bổng (NSƯT Trung Anh), nguyên nhân Phan Hải ngoại tình... Ngoài Vân Dung, Người phán xử ngoại truyện còn có nhiều gương mặt mới so với phần đã lên sóng trên truyền hình như Tùng Dương, Thanh Sơn... Phim do đạo diễn Khải Anh thực hiện, dự kiến phát sóng trên nền tảng internet.

Trước đó phim Người phán xử dài 47 tập, do ba đạo diễn Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng thực hiện, được chiếu từ 23/3 đến 31/8 trên VTV3. Phim trở thành hiện tượng truyền hình và gây sốt bởi kịch bản hấp dẫn và thể hiện chân thật những cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội đen. Nội dung đề cập đến cuộc chiến ngầm khốc liệt trong thế giới tội phạm. Dàn diễn chính của phim bao gồm NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Việt Anh, Bảo Anh, Chu Hùng...