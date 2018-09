Tùng Dương mặc áo 'độc' trong concert 

Ca sĩ Julia Sarr (người Pháp gốc Senegal) là một khách mời của chương trình. Chị đã có màn hòa giọng thú vị cùng Tùng Dương trong Giăng tơ, All is full of love và Redemption song. Dẫu không cùng một ngôn ngữ nhưng qua âm nhạc, cả hai lại thể hiện sự đồng điệu bằng những quãng ngân, phiêu thăng hoa.