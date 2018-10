Tuấn Hưng nhìn chằm chằm lên trần suốt 6 tiếng sau tai nạn

Vì không muốn gia đình, bạn bè phải lo lắng cho mình nên nam ca sĩ đã giấu sự cố giao thông hôm 16/10.

Vụ tai nạn của Tuấn Hưng vào lúc 3h sáng ngày 16/10 khiến khán giả lo lắng bởi chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB có giá hơn 15 tỷ đồng của anh gần như nát hết phần đầu. May mắn là nam ca sĩ và trợ lý (người cầm lái) không bị thương, cũng không gây thương tích cho bất cứ ai. Vào đúng đêm tai nạn xảy ra, nhạc sĩ Tú Dưa - người bạn thân 20 năm - nhắn tin cho Tuấn Hưng để chia sẻ bài hát mới anh viết về tình bạn của hai người. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã giấu thông tin về khoảnh khắc kinh hãi mình vừa trải qua mà chỉ nhắn cho Tú Dưa rằng: "Bây giờ mới là lúc tao thật sự cần mày. Tao đang kiệt quệ".

Lý giải chuyện không nói về vụ tai nạn với Tú Dưa, Tuấn Hưng cho biết: "Đó là lúc tôi đang hoảng loạn nhất, đầu óc căng thẳng, mắt chỉ nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi nằm như vậy từ lúc 4h sáng đến 10h sáng, mắt cứ mở trừng trừng, không làm sao ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không ăn thua. Tôi giấu mọi người vì lúc đó là buổi đêm, thông tin của tôi sẽ làm cho người thân hoảng sợ, lo lắng. Nếu tôi đâm xe ở quanh khu vực Hà Nội, mọi người có thể sẽ chạy đến ngay để kiểm tra xem tôi có làm sao không, nhưng tôi bị nạn ở nơi xa. Vì thế nếu báo tin, mọi người sẽ hoang mang, sợ tôi có gãy tay, gãy chân gì không. Tú có nhắn tin gặng hỏi 'Mày đang ở đâu? Mày nghe bài hát thấy thế nào?'..., tôi chỉ ậm ừ trả lời".

Sau sự cố hủy show và gặp tai nạn giao thông, sáng 23/10 Tuấn Hưng có buổi gặp gỡ báo chí để thông báo về liveshow 'Cám ơn' anh sẽ tổ chức vào tối 26/10 để tri ân khán giả.

Nam ca sĩ tâm sự ngay trong cả lúc kiệt quệ nhất, anh vẫn luôn nghĩ cho những người xung quanh, không làm cho họ phải lo lắng vì mình. Anh đợi đến sáng mới thông báo về vụ tai nạn cho gia đình. "Khi gọi điện thông báo cho vợ, tôi luôn dặn 'Bình tĩnh nghe nhé! Bố không sao, bố bị tai nạn nhưng người không sao'. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp tai nạn xe, trộm vía như vậy. Tôi luôn là người lái xe an toàn nhưng vận xui đến thì mình phải chịu thôi".

Sau vụ tai nạn, siêu xe Ferrari của Tuấn Hưng đang được hai chuyên gia người Đức kiểm tra. Anh nói, dù đầu xe bị nát nhưng cú đâm vào lan can đường không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc xe. "Hiện trường tai nạn làm mọi người tưởng nó kinh khủng nhưng những gì đắt nhất của chiếc xe lại nằm ở phía sau. Tôi cảm thấy may mắn vì mình ngồi trên Ferrari chứ không phải chiếc xe khác bởi với cú trơn trượt vì nước mưa trên đường cao tốc, xe bình thường sẽ bị văng, lật và chuyện bị gãy cổ là điều rất bình thường. Chiếc Ferrari có gầm thấp và khi gặp tai nạn nó chỉ quay tròn. Tôi giữ được cơ thể của mình là một điều quá may rồi", anh nói.

Thời gian qua Tuấn Hưng liên tục gặp nhiều sự cố khiến tinh thần của anh xuống dốc, đặc biệt là việc liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát Ngựa Hoang bị hủy trước giờ diễn vào tối 5/10. Nam ca sĩ thừa nhận, những ngày qua là khoảng thời gian xám xịt với anh và gia đình. "Có lẽ vì tôi khoe khoang về cuộc sống của mình có nhiều điều tốt đẹp quá nên ông Trời mới thử thách tôi liên tục. Đúng lúc tôi gặp sự cố thì bố tôi nằm viện, Su Hào ốm, bé Son sụt sịt, mẹ vì buồn phiền cũng ốm... Cả gia đình tôi sống trong những ngày nặng nề. Nhưng tôi có những người bạn thân, ngày nào họ cũng qua nhà ăn cơm. Mọi người thậm chí còn phân công nhau ngủ lại nhà để tôi bớt căng thẳng và không khí trong gia đình tôi nhờ đó tốt hơn".

Cựu thành viên Quả Dưa Hấu khoe, thời gian anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, bà xã đã luôn ở bên chăm sóc khiến anh cảm động và cảm nhận được tình cảm vợ chồng sâu đậm. "Những ngày đầu sau vụ hủy show, tôi căng thẳng đến mức không nuốt trôi bất cứ cái gì, hầu như chỉ truyền nước và uống hoa quả ép để giữ sức. Vợ tôi nấu cơm, bóp đầu, massage cho chồng, liên tục hỏi tôi thích ăn gì. Tôi ăn được hai miếng, cô ấy lại bảo đi nấu đồ khác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy góc này của vợ mình. Có lẽ vì trước đây tôi chiều vợ quá, việc gì cũng xắn tay vào làm nên cô ấy không có cơ hội thể hiện khả năng", anh cười.

Nhờ có sự chăm sóc, động viên của gia đình và bạn bè, sức khỏe và tinh thần của nam ca sĩ đã tốt hơn.

Sau những chuyện buồn, Tuấn Hưng quyết định làm liveshow Cảm ơn vào tối 26/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để tri ân tình cảm mà khán giả đã dành cho anh trong quãng thời gian qua. Để tổ chức được show diễn là nỗ lực lớn của nam ca sĩ và êkíp. Vì thay đổi không gian biểu diễn nên phần âm nhạc của chương trình cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Tuấn Hưng "bật mí" anh sẽ sử dụng những bản phối mới, sôi động để phục vụ khán giả ở sân khấu ngoài trời. Các khách mời vẫn là những gương mặt của show Ngựa Hoang gồm Tú Dưa, Hạnh Sino, nhóm Oplus... Riêng Lệ Quyên vì vướng lịch biểu diễn đã ký hợp đồng nên không thể góp mặt cùng Tuấn Hưng.

Các khán giả từng mua vé show Ngựa Hoang sẽ được mời đến xem show Cảm ơn và được sắp xếp vị trí ngồi gần sân khấu. Êkíp cũng bố trí lực lượng an ninh dày đặc nhằm đảm bảo cho khán giả được thưởng thức show diễn một cách trọn vẹn ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Trước thắc mắc về việc giải quyết mâu thuẫn với Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa sau sự cố hủy show Ngựa Hoang, Tuấn Hưng nói, anh đã gặp ông Dũng (Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa) để trò chuyện và hai bên cùng đi đến thỏa thuận cuối cùng. Phía Cung Thể thao Quần Ngựa sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho nam ca sĩ tổ chức show Cám ơn vào tối 26/10.

"Hai tuần qua cả gia đình tôi và gia đình anh Dũng đều không có giây phút bình yên. Anh Dũng không nổi tiếng bằng tôi nhưng tôi chắc chắn những người xung quanh anh sẽ bàn tán, cuộc sống của các thành viên trong gia đình anh cũng bị đảo lộn. Vì thế, chúng tôi lựa chọn cách 'giải thoát' cho nhau. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ này còn căng thẳng, kiện cáo thì không biết sẽ đi đến đâu. Cuộc sống phía trước còn có nhiều điều phải làm. Chúng tôi đã gặp nhau, nói chuyện, tìm ra điểm mấu chốt rồi cả hai bắt tay, cùng đi đến cái kết nhẹ nhàng, giúp đỡ nhau để có kết quả tốt", anh cho biết.