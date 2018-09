Tuấn Hưng: 'Cuộc sống của tôi đảo lộn từ khi có con'

Anh tiết lộ, cậu bé Su Hào đã làm cho anh thay đổi, bớt ham chơi, dành thời gian cho gia đình.

- Từ ngày lấy vợ rồi có con, sự nghiệp của anh dường như gặp rất nhiều thuận lợi khi đắt show hải ngoại, ký thêm nhiều hợp đồng quảng cáo. Anh nói sao về sự may mắn này trong suốt một năm qua?

- Tôi tuổi Ngựa, vợ tôi tuổi Ngựa, con trai Su Hào cũng sinh vào năm Ngựa nên dường như tôi đã có một năm gặt hái được nhiều thành công hơn cả mong đợi. Sau hôn lễ, tôi phát hành bài hát Nắm lấy tay anh và nó nhanh chóng trở thành hit được mọi người yêu thích. Ca khúc này đã mang đến cho tôi rất nhiều show diễn ở trong và ngoài nước. Tôi cũng ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, trong đó có điện thoại HKPhone. Tất cả làm cho cuộc sống của tôi thêm phần đầy đủ, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, tôi cũng có những liveshow thu hút khán giả ở Hà Nội, Hải Dương. Nếu đúc kết thì có thể nói, 2014 là năm quá tuyệt vời với tôi.

Trong làng nhạc, nếu xét về chuyên môn, tôi không có gì ghê gớm so với nhiều ca sĩ khác. Nhưng nhờ định hướng đúng đắn mà tôi giữ được phong độ khi mỗi năm đều đặn có hit. Tôi cho rằng, sự may mắn đến với mình, ngoài cái duyên thì còn do những người xung quanh. Người ta vẫn nói ‘giàu vì bạn' và tôi đang có những người bạn thân như anh em ruột. Họ ít nhiều mang đến cho tôi những cơ hội tốt.

Su Hào, con trai Tuấn Hưng rất kháu khỉnh và thừa hưởng nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ.

- Vừa qua, anh cũng ra mắt MV 'Vết nhơ' nhưng lại chưa tạo được tiếng vang như mong đợi. Anh suy nghĩ thế nào về nhận định này?

- Vết nhơ là tác phẩm hay của Hải Bột, thành viên của nhóm Quái vật tí hon. Bài hát mang thông điệp xã hội, nói về những người từng có sai lầm, thậm chí phải chịu án tù. Sau khi quay trở lại cuộc sống đời thường, họ gặp những khó khăn do chính vết nhơ của quá khứ. Việc bài hát không tạo được tiếng vang là điều tôi lường trước bởi đối tượng của nó khá hạn chế. Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu thích ca khúc và nó là mảng màu thú vị trong phong cách âm nhạc của mình.

- Bận rộn đi chạy show ở trong và ngoài nước, anh dành thời gian như thế nào để giúp vợ chăm sóc con trai đầu lòng Su Hào?

- Trong thời gian bà xã mang bầu, vượt cạn và sau sinh tôi đã dành rất nhiều thời gian để ở bên chăm lo, động viên tinh thần. Tôi cho rằng, khi đã là vợ chồng thì điều quan trọng là phải cùng với vợ chia sẻ tất cả mọi điều trong cuộc sống.

- Anh tâm sự trên trang cá nhân, từ ngày Su Hào ra đời, anh bỗng 'ra dìa' vì cậu bé đã chiếm hết sự quan tâm của ông bà nội, ngoại và vợ anh. Vậy Su Hào đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn ra sao?

- Mọi người đều biết, tôi là con một nên trước khi lập gia đình, bố mẹ, họ hàng lúc nào cũng quan tâm đến tôi từng chút một. Nhưng từ khi có Su Hào, ông bà nội, ông bà ngoại, thậm chí cả vợ và bạn bè đều dường như ‘bỏ quên’ tôi. Gặp ai, tôi cũng chỉ nhận được câu hỏi ‘Su Hào thế nào, có khỏe không, ngoan không?…’. Những câu hỏi thăm về tôi cứ ngày một ít dần đi.

Su Hào ra đời làm cuộc sống của tôi trở nên bận rộn vô cùng. Song song với chuyện duy trì hoạt động âm nhạc, tôi còn kiêm thêm việc quản lý cửa hàng kinh doanh của vợ. Mỗi tối, sau khi đi hát về, tôi thường ngủ một giấc sâu đến 4 - 5h sáng, sau đó đổi ca trông con để bà xã nghỉ ngơi. Khi nào vợ thức dậy, tôi mới đi ra khỏi nhà và lo công việc riêng của mình. Thời gian tôi dành cho riêng mình cũng vô cùng hạn hẹp. Nhưng điều đó làm tôi hạnh phúc.

Từ ngày làm bố, cuộc sống của cựu thành viên Quả Dưa Hấu trở nên bận rộn.

- Bản thân anh phải thay đổi thế nào để trở thành một ông bố tốt?

- Sau khi lấy vợ, tôi trở nên ngoan hơn. Tôi đã thay đổi rất nhiều để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tôi có những mảng tối của bản thân như thói xấu ham chơi, đua đòi và những thú vui khác. Trước đây, lúc còn độc thân, những thú vui ấy không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Nhưng khi trở thành người đàn ông của gia đình, tôi cần phải dẹp bỏ sở thích cá nhân để tạo dựng thói quen lành mạnh. Tôi cho rằng, cách sống của bố mẹ sẽ trở thành nền móng văn hóa cơ bản cho con trai tôi. Vì thế, đã đến lúc tôi cần trưởng thành hơn để làm một người bố tuyệt vời hơn trong mắt con.

- Su Hào đã được hơn 3 tháng tuổi. Anh có thể tiết lộ một chút thông tin về quý tử đầu lòng?

- Mọi người đều nhận xét, Su Hào có gương mặt y hệt bố. Tôi không để ý đến việc con giống mình hay vợ nhiều hơn vì cậu bé là trái ngọt chung của hai vợ chồng. Su Hào rồi sẽ thay đổi theo từng ngày. Tôi chỉ mong, khi lớn lên, Su Hào sẽ giống bố ở tính kiên trì trong công việc, cuộc sống và luôn luôn có tinh thần học hỏi những người xung quanh.

- Bù đầu chăm con, bà xã anh rất dễ stress sau thời kỳ sinh nở. Anh làm gì để tinh thần của vợ được thoải mái?

- Tôi biết phụ nữ trước và sau sinh thường bị trầm cảm. Họ ở trong nhà và chăm con nhiều quá nên dễ nảy sinh sự nghi ngờ về chồng. Tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều người, trong đó có cả những người bạn thân. Vợ của họ cũng rơi vào tình trạng như thế. Mới đây, tôi đã đưa vợ sang Singapore du lịch vì muốn cho cô ấy có một không gian thoáng đãng để hít thở, không còn tất bật lo sữa, bỉm cho con. Đây cũng là khoảng thời gian để vợ chồng tôi có thể ngồi trò chuyện, ăn uống cùng nhau và sưởi ấm tình cảm.

Để Hương Baby không bị stress sau khi sinh, vừa qua, giọng ca 'Nắm lấy tay anh' đã đưa vợ sang Singapore du lịch.

- Năm nay, anh dự định đón Tết như thế nào?

- Tôi sẽ hạn chế nhận show để có một cái Tết trọn vẹn dành cho gia đình. Có lẽ, Tết năm nay rất bận bịu khi tôi một tay cầm bỉm, một tay cầm bình sữa (cười lớn). Tôi đã chuẩn bị sẵn túi để đi nhận tiền mừng tuổi cho con trai. Những năm trước, tôi toàn đi mừng tuổi cho người khác, nhưng năm nay thì tôi sẽ được 'thu' về. Sau ngày 10 Tết, tôi mới nhận show trở lại và bắt đầu triển khai những dự án lớn trong âm nhạc.

Tuấn Hưng xuất hiện trong video giới thiệu sản phẩm của HKPhone