Trương Thị May quyến rũ hóa mỹ nhân Bollywood

Á hậu Trương Thị May vừa thực hiện bộ ảnh với hình tượng một mỹ nhân Bollywood của Ấn Độ. Người đẹp gốc Khmer diện bộ trang phục độc đáo do chính mẹ cô mua ở Ấn Độ từ năm 2009, trông vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Phụ kiện cũng do mẹ Trương Thị May chọn lựa.