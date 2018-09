Trương Ngọc Ánh đóng phim Hollywood cùng diễn viên 'Doctor Strange'

Trong 'Twilight Zodiac' của đạo diễn người Mỹ Ernie Barbarash kết hợp với nhà điều hành sản xuất Roger Corman, Trương Ngọc Ánh có dịp hợp tác cùng võ sĩ Scott Adkins. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim Hollywood như: 'Doctor Strange', 'The Bourne Ultimatum', 'The Expendables 2', 'Zero Dark Thirty'...