Trung Quân Idol 'lột xác' trong âm nhạc

Nam ca sĩ thử sức với nhạc House trong ca khúc 'I'm not ok', thay vì hát ballad như trước.

Trong thời điểm cuối năm đầy sôi động của nhạc Việt, Trung Quân cũng không nằm ngoài cuộc đua của các ca sĩ trẻ khi vừa cho ra mắt sản phẩm nhạc mới nhất của mình. Tạm biệt hình ảnh “Thánh mưa” hát ballad, Trung Quân “lột xác” với single mới I’m not OK - một sáng tác của Phạm Việt Hoàng.

Ca khúc ban đầu được viết theo phong cách R&B. Sau khi được bàn tay producer DuongK "nhào nặn", đã trở thành một bản House lạ tai. Thuộc thể loại tropical house với tempo 100bpm cực kỳ dễ "gây nghiện" kết hợp cùng câu hook đắt giá: “I don’t wanna be a friend”, I’m not OK hứa hẹn sẽ thành hit trong thời gian tới.

Ca sĩ Trung Quân. Ảnh: Trí Nghĩa

Thông qua ca khúc, Trung Quân muốn nói thay tiếng lòng của các bạn trẻ cô đơn. Họ muốn yêu nhưng bị từ chối và chỉ được coi là bạn bè. Trung Quân cho biết: "Bạn bè xung quanh tôi có rất nhiều người rơi vào tình huống éo le này, nhiều lần cảm nắng nhưng bị đối phương từ chối. Họ thường tâm sự với tôi và đó chính là động lực giúp tôi thực hiện ca khúc này".

Với ca từ đánh trúng tim đen như: "Biết không em, anh không thể đứng bên cạnh làm bạn thân, để nhìn em hạnh phúc", Trung Quân hy vọng ca khúc này có thể nhận được nhiều sự đồng cảm, nhất là trong dịp cuối năm.

Khi Trung Quân đưa bản demo khoảng 30 giây lên Facebook, chỉ trong thời gian ngắn đã có 300.000 lượt nghe và hàng nghìn lượt chia sẻ.

I'm not ok - Trung Quân

Ngô Trác