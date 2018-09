Trúc Nhân lần đầu ngồi ghế nóng cuộc thi âm nhạc

Giọng ca 'Thật bật giờ' vừa nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi Central’s got talent - Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung

- Sau thời gian im ắng khá lâu, MV ca nhạc “Thật bất ngờ” đã tạo tiếng vang lớn, anh cảm thấy thế nào?

- Hiện tại mọi thứ rất bình yên trong tôi. Thời gian qua, khi làm MV này, tôi đã trải qua khá nhiều sóng gió, hy sinh. Tôi rất vui khi thấy đứa con tinh thần của tôi được chào đời trong sự hân hoan và đón nhận nồng nhiệt.

- Các dự định âm nhạc sắp tới của anh thế nào?

- Sau mỗi thành quả mình đạt được, tôi sẽ tự cho phép mình chậm lại một nhịp để thoát ra khỏi những cảm xúc của sản phẩm âm nhạc đó. Đó là khoảng lặng cần thiết để có những cảm xúc, ý tưởng mới cho sản phẩm tiếp theo. Ngoài ra, mỗi sản phẩm âm nhạc tôi đều cho ra mắt khá lặng lẽ, không được truyền thông, quảng bá rầm rộ.

- Trưởng thành từ cuộc thi The Voice, anh đã ghi dấu trong lòng khán giả với phong cách âm nhạc mang đậm cá tính riêng. Theo anh, điều gì giúp tên tuổi của một người ca sĩ luôn đứng vững trong làng giải trí?

- Để đứng vững trong làng giải trí thì sự yêu quý và đón nhận của khán giả là yếu tố quan trọng. Bên cạnh đó, mỗi ca sĩ phải khẳng định được phong cách và cá tính âm nhạc của mình, đồng thời lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc nhất. Khi làm MV Thật bất ngờ, tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, trăn trở suy nghĩ để làm sao mang đến cho khán giả sản phẩm hoàn hảo nhất, truyền tải trọn vẹn thông điệp của nhạc sĩ và chính mình.

- Anh vừa nhận lời làm giám khảo của cuộc thi “Central’s got talent - Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung” do Huda tổ chức với mục đích tìm kiếm tài năng miền Trung và giúp họ tự tin tỏa sáng hơn nữa. Lý do nào khiến anh tham gia chương trình này?

- Miền Trung là quê hương của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được mời tham gia làm giám khảo trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở chính mảnh đất mình. Quá tuyệt vời và hạnh phúc khi được giúp người miền Trung, dù già hay trẻ có niềm đam mê với âm nhạc phát huy hết tài năng vốn có để tỏa sáng hơn. Đây là lần thứ hai tôi cộng tác cùng Huda trong một hoạt động ý nghĩa.

Theo tôi, Central’s got talent là một sân chơi ý nghĩa, đánh thức tài năng tiềm ẩn của bản thân để tự tin trở thành "viên ngọc quý” của quê hương và giành nhiều giải thưởng hấp dẫn. Với kinh nghiệm về chuyên môn, tình yêu quê hương luôn khát khao cháy bỏng, Trúc Nhân sẽ cùng Huda tìm kiếm những tài năng của mảnh đất này và sẽ, giúp họ tự tin thể hiện bản thân để tỏa sáng hơn, thành công hơn trong tương lai.

Chương trình “Central’s Got Talent - Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung” chính là cơ hội và món quà tuyệt vời mà Huda cùng những người con miền Trung như dành tặng cho quê hương thân yêu của mình.

Thí sinh tham gia chương trình Central's got talent.

- Anh có lời nào muốn nhắn gửi đến các thí sinh đang tham gia chương trình “Central’s got talent"?

- Tôi mong muốn sẽ có thật nhiều bạn cùng tham gia“Central’s got talent - Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung” để lan tỏa rộng rãi tình yêu và niềm tự hào mảnh đất quê hương. Thông qua chương trình, hy vọng tất cả bạn bè trong và ngoài nước đều biết đến một miền Trung với những con người tài năng, sáng tạo và tràn đầy sức sống.

Mai Thương