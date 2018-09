Tronie đủ sống sau 2 năm rời nhóm 365

Cựu thành viên 365 hiện khá đắt show và có thể lo cho gia đình.

Gần hai năm sau khi ra mắt MV đầu tay Light it up, 8/9 tới, Tronie mới ra mắt sản phẩm tiếp theo là MV Không thể quên. Đây là ca khúc Tronie ấp ủ từ lâu, muốn gửi tặng đến các khán giả luôn ủng hộ anh suốt chặng đường vừa qua. Ca khúc gồm hai phiên bản R&B và remix do DJ Gin thực hiện.

Tronie cho biết, anh im ắng trên truyền thông vì muốn dành trọn vẹn thời gian để đầu tư vào công việc. Anh đã tích lũy tiền đi diễn hai năm qua để làm MV Không thể quên chứ không có sự tài trợ của bất kỳ nhãn hàng nào. Theo nam ca sĩ, anh đã nhận được rất nhiều điều từ khán giả, nên món quà này anh dành cho họ thì không nên tính toán về chi phí.

Ca sĩ Tronie - cựu thành viên 365 - trong họp báo ra mắt MV mới, ngày 5/9.

Tronie được quan tâm khi sản phẩm lần này của anh tung ra cùng thời điểm nhóm 365 ra mắt dự án mới. Song, anh cho biết mình và ê kíp đã lên lịch làm việc từ trước, anh cũng không biết gì về kế hoạch của nhóm 365.

Tronie bật mí thêm, thời điểm này thu nhập của anh ổn định. Vì vậy, anh không chỉ đủ lo cho gia đình mà còn dành dụm được để thực hiện những dự định sắp tới của bản thân. Điều này hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của nhiều người khi cho rằng Tronie sẽ "khó sống" sau khi rời nhóm 365 cách đây hai năm.

Gần đây, Tronie trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình nhờ chương trình Lớp học vui nhộn. Anh được đông đảo khán giả trẻ yêu mến nhờ cá tính, hài hước. Tronie vừa hoàn thành vai diễn trong phim sitcom Gia đình vô địch và sắp tới sẽ ra mắt MV kết hợp cùng Xuân Lân - giọng ca ấn tượng tại The Voice 2013.

Hàn Quốc Việt