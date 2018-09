Trang Pháp 'bóp cổ' Hòa Minzy

Thảo Nhi chọn ca khúc đầu tiên để dự thi là See you again, nhạc phim nổi tiếng của Fast & Furious 7. Ca khúc thứ 2 là single đầu tay của Thảo Nhi - Lá rớt trên vai (Phạm Toàn Thắng) khiến diva Hồng Nhung không ngớt lời khen ngợi và nhận nữ thí sinh là một đồng nghiệp sau cuộc thi. Ca khúc cũ mà Thảo Nhi lựa chọn để trình diễn lại trong đêm chung kết là Trái đất tròn (Quái vật tí hon).