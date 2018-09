Trang Pháp: 'Âm nhạc đã giữ chân tôi ở lại Việt Nam'

Nữ ca sĩ nhận ra niềm đam mê âm nhạc trong mình quá lớn và quyết định vào TP HCM lập nghiệp.

Tối ngày 4/9, Trang Pháp tham gia chương trình MStory trên kênh V Vietnam của V Live, do nam MC Minh xù dẫn dắt. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, niềm đam mê với âm nhạc cũng như những dự án sắp tới.

Cô kể: "Niềm đam mê âm nhạc đến với tôi từ khi học đàn piano lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, ngày đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, chỉ thấy bản thân thích đánh đàn, viết nhạc. Khi đi học, tôi cũng có tham gia đóng phim, chụp hình cho các báo teen nhưng không xác định đi theo con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. Tới khi học xong đại học, năm 22 tuổi, tôi mới thấy đam mê âm nhạc trong mình quá lớn. Chính âm nhạc đã giữ chân tôi ở lại Việt Nam, không theo cha mẹ sang nước ngoài".

Trang Pháp chạm ngõ âm nhạc bằng mảng sáng tác. Cô thấy mình có duyên với nhạc phim. "Khi đọc kịch bản một bộ phim, tôi thấy mình dễ có cảm xúc. Ca khúc trong bộ phim Zippo, mù tạt và em, tôi chỉ viết trong một buổi tối", người đẹp cho biết.

Nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ nhiều điều thú vị trong công việc và cuộc sống.

Người đẹp còn nói thêm khi bước chân vào con đường âm nhạc, rào cản lớn nhất là sự phản đối của gia đình. Cô phải mất nhiều năm mới dung hòa suy nghĩ được với ba mẹ, để họ hiểu con đường của mình. Ngoài ra, hai tháng đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, giọng ca Quay lại khóc rất nhiều. Cô phải đối mặt với những khó khăn, sự cám dỗ... khi "chân ướt chân ráo vào nghề". Thậm chí, giây phút đó, nữ ca sĩ còn không biết liệu quyết định của mình có sai lầm.

Tuy nhiên, khi vượt qua tất cả khó khăn, Trang Pháp thấy mọi thứ đều rất bình thường, tương lai còn có nhiều khó khăn, chông gai hơn. Cô tự đặt ra cho bản thân ngoài mục tiêu phấn đấu, còn phải tìm được những người bạn tốt, đồng hành cùng mình trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ mong muốn khán giả mỗi khi nhắc tới cô sẽ nhớ tới những sản phẩm âm nhạc chứ không phải đời tư.

Trang Pháp bật mí rất thích ngọt, thậm chí thích dùng nước hoa mùi ngọt và trong túi lúc nào cũng có kẹo. Cô ghét nhất sự giả dối, ganh đua, sợ những người bỏ qua tất cả những điều tốt đẹp, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Cô nàng sinh năm 89 cũng ít khi tỏ ra buồn phiền, thậm chí "rất nhoi". Theo cô, cuộc sống luôn có những trắc trở nên dù đó là điều tốt hay xấu, bản thân cũng không ngại đối mặt và tìm mọi cách vượt qua nên buồn rầu cũng không giải quyết được gì.

Cô trình bày những ca khúc do mình sáng tác hay cover lại các ca khúc nổi tiếng.

Giọng ca Sau khi chia tay thì phải làm gì cũng cho biết showbiz không xô bồ hay chỉ có sự ghen ghét - đố kỵ như mọi người nhìn thấy mà còn rất nhiều tình bạn tốt đẹp. Cô còn chứng kiến nhiều nghệ sĩ toàn tâm, toàn ý, hết mình vì nghệ thuật. Họ đặt đam mê lên trên danh tiếng, tiền bạc. Cô học hỏi được rất nhiều điều từ họ.

Chia sẻ về những dự án sắp tới, Trang cho biết bản thân rất háo hức. Nữ ca sĩ tiết lộ: "MV ca khúc Sau khi chia tay thì phải làm gì mới quay và sẽ ra mắt vào cuối tháng 9. Tháng 10, tôi sẽ phát hành một album nhạc EDM. Cuối năm, tháng 12, album The best of Trang Pháp sẽ ra mắt khán giả. Trong đó, những ca khúc của tôi sẽ được các nghệ sĩ khác hát lại và hòa âm, phối khí mới lạ".

MC Minh xù múa phụ họa cho Trang Pháp.

Trong chương trình, Trang Pháp còn trình bày những bài hát tự sáng tác như Quay lại, Chỉ là, Sau chia tay thì phải làm gì hay cover những bài hát nước ngoài nổi tiếng như We don't talk anymore, The day you went away, Attention, và song ca cùng MC Minh xù nhạc phẩm Yêu thương mong manh.

Thu Ngân