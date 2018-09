Trấn Thành xuất hiện trên truyền hình Vĩnh Long sau một năm bị 'cấm sóng'

Anh và ban tổ chức từ chối đề cập đến hiệu lực 'lệnh cấm sóng' trong họp báo lần này. Anh chia sẻ: 'Tôi quan niệm làm việc với tinh thần dĩ hòa vi quý, luôn đón chào các đối tác đến với mình. Nếu mình tự làm khó thì sẽ tự đóng khung mình. Việc tôi trở lại hợp tác cùng đơn vị sản xuất 'Tuyệt đỉnh song ca nhí' và 'Ca sĩ thần tượng' khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên'. Ban tổ chức thì cho biết do Trấn Thành quá bận nên không thể tham gia các chương trình, chứ không vì lý do ồn ào trước đó. Chia sẻ lý do tham gia chương trình, Trấn Thành cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi có dịp cộng tác cùng những anh chị, đồng nghiệp thân thiết: Cẩm Ly, Minh Tuyết. Đại Nghĩa, Khả Như... Anh cũng đánh giá cao chất lượng thí sinh có giọng hát, phong cách giống ca sĩ thần tượng. Các tình huống được xây dựng kịch tính và hình thức ban nhạc chơi live trên sân khấu cũng là những điểm nhấn thú vị của 'Ca sĩ thần tượng'.