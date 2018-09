Trấn Thành hôn Lilly Nguyễn đắm đuối

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đánh giá, An Nguy là một cô gái cá tính và anh nhìn thấy nét tương đồng về tính cách giữa Vlogger này với nhân vật Ly Cún. Sau 5 lần thử vai, An Nguy mới nhận được cái gật đầu từ đạo diễn. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự lấn sân nghệ thuật thứ bảy của An Nguy sau cuộc thi The Face.