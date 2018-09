Tóc Tiên: 'Tôi ghét bị đồng hóa trong đám đông'

Người đẹp cho biết thích sự khác biệt, thử thách và không muốn để bản thân nhạt nhòa.

Tóc Tiên hiện là một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích tại Việt Nam. Các ca khúc của cô thường xuyên lọt top tại nhiều bảng xếp hạng. Người đẹp cũng được mời đảm nhận vị trí giám khảo của các cuộc thi âm nhạc. Để có vị trí trong showbiz cũng như gặt hái thành công như hiện tại, nữ ca sĩ đã phải không ngừng cố gắng và đánh đổi nhiều thứ.

- Không ít nghệ sĩ đua nhau tìm kiếm cơ hội ở Mỹ, tại sao chị lại chọn quay về Việt Nam?

- Tôi thấy bản thân đã nắm bắt cơ hội vào đúng thời điểm. Năm 2015, The Remix là cơ hội đột phá lớn nhất có được, nếu bỏ qua thời điểm ấy, tôi sẽ mãi an phận với vị trí ca sĩ trẻ triển vọng bên đất Mỹ. Tôi chọn về nước và có ngày hôm nay. Đó là quyết định phi thường nhất trong những năm tháng thanh xuân.

Tóc Tiên luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo để giữ vững vị trí của bản thân.

- Chị gặp áp lực gì khi mới trở về Việt Nam gây dựng lại sự nghiệp?

- Nhiều bạn trẻ không biết Tóc Tiên là ai, trong showbiz lại có không ít nữ ca sĩ mới, tài năng và ngoại hình rất sáng sân khấu. Nhưng tôi vẫn quyết định chọn về Việt Nam vì tin mình làm được. Sau đó, tôi bắt đầu những chuỗi ngày nỗ lực hoàn thiện chuyên môn thanh nhạc, đặc biệt là đầu tư vũ đạo, ngoại hình khốc liệt nhất và gần như toàn bộ thời gian chỉ biết đến tập luyện.

Tôi chọn đi theo hướng âm nhạc sôi động gắn với vũ đạo có phần sexy, "nóng bỏng". Đó là điều showbiz Việt còn thiếu vì nhiều bạn có lẽ ngại với thử thách khi nhạc Việt vốn ưa chuộng những ca khúc đẫm lệ, ngôn tình. Và tất nhiên, đi một hướng mới sẽ khó khăn nhưng có nhiều cơ hội hơn.

- Chị làm những gì để tạo ra phong cách riêng cho mình trong thời buổi thị trường âm nhạc có quá nhiều ca sĩ trẻ, lắm chiêu trò?

- Tôi buộc bản thân phải làm việc, tập luyện thật nghiêm túc cho từng tiết mục trình diễn. Tôi cũng thường xuyên xem những ca sĩ mình yêu thích như Beyonce, Pink, Rihanna, JLo trình diễn để học hỏi những điểm mạnh của họ và tạo ra cho mình một phong thái riêng. Tôi luôn đặt cho mình một niềm tin rất lớn rằng bản thân có thể làm tốt hơn nữa, miễn là mình phải "dám".

The Remix là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Tóc Tiên.

- Định hình phong cách trình diễn đầy quyến rũ, đi theo xu hướng sexy, chị thấy mình khác biệt thế nào với các ca sĩ trong nước?

- Tôi thích sự khác biệt và thử thách, ghét bị đồng hóa trong đám đông và để bản thân nhạt nhòa. Tôi tin khác biệt cũng là một yếu tố cần thiết của người nghệ sĩ. May mắn là nét khác biệt của tôi đã làm cho "gia vị" của showbiz thêm đậm đà và nhiều màu sắc hơn, khán giả cũng sẽ có thêm một lựa chọn. Điều quan trọng là tôi đã khẳng định nền tảng chuyên môn âm nhạc vững chắc của mình để có thể đi từ The Remix sang ngồi "chiếc ghế nóng" của The Voice.

- Chị từng phải làm những gì để theo đuổi đam mê ca hát trong khi cha mẹ đặt nặng áp lực việc con gái phải theo học trường Y?

- Tôi nghĩ không ai hoàn hảo nhưng chúng ta cần biết dung hòa các mối quan tâm ở từng thời điểm, cân bằng giữa kỳ vọng, áp lực của gia đình với đam mê của mình. Tôi theo đuổi ca hát và dành tất cả tâm huyết để phát huy ở bất cứ môi trường nào.

Vào trường Y và trở thành bác sĩ là kỳ vọng rất lớn từ gia đình nhưng trong tôi lại luôn chảy dòng máu nghệ thuật. Tôi không dễ gì "chống lại" mong muốn của cha mẹ nhưng con đường để đi theo ước mơ của mình thì luôn có. Vì thế, tôi chọn làm tốt cả hai. Học tốt, thi vào trường Y rồi vẫn cố gắng luyện tập mọi lúc rảnh rỗi, dành thời gian ít ỏi tham gia các cuộc thi, show diễn lớn nhỏ. Đó chính là "đất" để mình nuôi dưỡng đam mê.

Khi cần quyết định, tôi cũng đặt âm nhạc ở vị trí hàng đầu, dám làm những điều phi thường để tiến tới thành. Cho đến bây giờ, quyết định đi theo nghệ thuật, về nước phát triển sự nghiệp đã chứng minh tôi chọn đúng.

Hình ảnh một Tóc Tiên sexy, "nóng bỏng" được khán giả đón nhận.

- Nếu được chọn lựa để bắt đầu lại, chị sẽ chọn một "con đường hoa hồng" được định sẵn hay vẫn tiếp tục là một ngã rẽ mới?

- Cuộc đời, sự nghiệp của tôi luôn có những ngã rẽ bất ngờ không tính toán, có đau thương, vấp ngã, có cả vinh quang. Tôi thầm cảm ơn những ngã rẽ đó đã tạo nên một Tóc Tiên bản lĩnh, tự tin và sẵn sàng đương đầu trước nhiều thử thách mới. Tôi chưa từng hối hận và nếu có một lựa chọn mới, đó vẫn là Tóc Tiên với nguồn năng lượng mạnh mẽ và những quyết định có phần khác biệt để dám làm điều phi thường.

Thu Ngân