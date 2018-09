Tóc Tiên nửa kín nửa hở với váy xuyên thấu

Trong MV mới 'Walk away', Tóc Tiên tiếp tục làm việc với êkíp gồm stylist Kelbin Lei, đạo diễn Khương Vũ, make-up Quân Nguyễn và hair stylist Pu Lê để mang lại phần hình ảnh chất lượng nhất. Phần tạo hình cũng như nội dung của MV lần này đều được chính Tóc Tiên tham gia lên ý tưởng. Phần trang phục được Tóc Tiên chọn lựa rất kỹ từ nhà thiết kế Phi Phạm, Jessie Dolls, Balmain và đặc biệt là Fenty by Rihanna. Vì thương hiệu Fenty by Rihanna rất đắt hàng nên Tóc Tiên đã phải đặt mua từ rất lâu mới có thể sở hữu một bộ trang phục vừa ý và đưa vào MV. Trong trang phục nửa kín nửa hở, Tóc Tiên xuất hiện với hình ảnh vô cùng gợi cảm.