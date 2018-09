Tố My được đại gia ngỏ ý tặng nhẫn kim cương khi đi Mỹ diễn

Trong lần đầu lưu diễn Mỹ, 'ngọc nữ bolero' nhận được món quà giá trị lớn nên cô không dám nhận.

Tố My vừa kết thúc chuyến lưu diễn Mỹ và trở về Việt Nam hôm qua, 31/5. Đây là lần đầu tiên "ngọc nữ bolero" sang xứ cờ hoa diễn, chuyến đi còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Trấn Thành, Hari Won...

Tố My về đến Việt Nam ngày 31/5 sau hai tuần lưu diễn Mỹ.

Tố My cho biết cô đã diễn 6 show trong vòng hai tuần tại các tiểu bang Texas, Philadelphia, Washington..., ở đâu cũng được khán giả hải ngoại chào đón nồng nhiệt. Nhiều người còn theo chân cô từ tiểu bang này sang tiểu bang khác để cổ vũ. "Tour diễn thật vui, tôi không ngờ khán giả ở Mỹ yêu thương mình nhiều đến vậy. Tôi xúc động và hạnh phúc không nói nên lời".

Trên trang cá nhân, Tố My chia sẻ cô nhận được rất nhiều quà tặng từ fan như túi xách, đồng hồ, giày dép hàng hiệu trị giá tới hàng nghìn USD. Đặc biệt, có một đại gia kim cương đã đề nghị tặng Tố My chiếc nhẫn vô cùng giá trị vì ái mộ tiếng hát ngọt ngào của cô. Tuy nhiên người đẹp gốc Đà Nẵng đã khéo léo từ chối. Tố My nói cô từng nhận được nhiều quà từ người hâm mộ, nhưng món quà có giá trị lớn như vậy thì đây là lần đầu tiên nên cô không dám nhận, chỉ xin ghi nhận tấm lòng của họ. Với nữ ca sĩ, những tình cảm này là động lực để cô cố gắng hơn trên con đường ca hát.

Một phần quà tặng mà khán giả hải ngoại tặng Tố My.

Tố My tiết lộ, sau chuyến lưu diễn, nhiều bầu show ở Mỹ tiếp tục đặt lịch cô biểu diễn vào tháng 6 và tháng 7 tới. Trước khi trở lại Mỹ, Tố My tranh thủ lên Đà Lạt quay MV mới. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Thanh (tác giả bài hát nổi tiếng Đắp mộ cuộc tình), được Tố My đặt nhiều tâm huyết để thực hiện video trong năm 2018.

Tố My là chị gái của ca sĩ Tố Ny - Á quân Giọng hát Việt 2015. Khi tham gia và trở thành á quân Solo cùng Bolero 2015, Tố My gây chú ý bởi gương mặt xinh xắn. Đặc biệt, giọng hát của cô giống Như Quỳnh đến 80%. Năm 2016, khi Tố My tham gia Biến hóa hoàn hảo và có màn hóa thân thành Như Quỳnh, nữ ca sĩ hải ngoại mới biết đến cô. Cuối năm 2017, Tố My gây ồn ào khi cover hit Chờ người của Như Quỳnh. Fan của danh ca hải ngoại "ném đá" cô vì đã làm mới bài hát quen thuộc theo phong cách EDM.

MV "Chờ người" - Tố My

Tố My hát ca khúc "Chờ người"