Tổ chức Mrs. World nhận lỗi vì ghi sai tên Việt Nam

Ông David Marmel - Trưởng ban tổ chức Mrs. World - áy náy vì để xảy ra sự cố sai tên quốc gia Việt Nam trên dải băng của Trần Thị Quỳnh.

Quý bà Kim Hồng - đại diện Việt Nam có mặt trong Ban giám khảo Mrs. World 2013 - cho biết, ngay sau đêm chung kết, đoàn Việt Nam đã phát hiện ra lỗi chính tả trên băng đeo của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh và kiến nghị với Ban tổ chức. Bản thân bà, với tư cách giám khảo, không được tiếp cận thí sinh nên không phát hiện sai sót sớm. Ông David Marmel - chủ tịch Mrs. World - đã điều tra sự việc và có trả lời với đoàn Việt Nam.

Dải băng ghi sai tên nước Việt Nam mà Trần Thị Quỳnh đeo đêm chung kết và chung khảo.

Theo ông David Marmel, trong quá trình tham dự cuộc thi Mrs. World, các thí sinh có hai loại băng đeo: Loại băng dành cho các hoạt động, phần thi phụ và loại băng dành cho đêm chung kết (gồm cả tổng duyệt). Băng đeo dành cho đêm chung kết chỉ được phát trong đêm tổng duyệt, nên Ban tổ chức và thí sinh đã không kịp kiểm tra. Ngoài Việt Nam, còn rất nhiều Hoa hậu cũng bị sai tên nước trên băng đeo như Hoa hậu Ireland, Dominica…

Ông David Marmel thay mặt Ban tổ chức xin lỗi Trần Thị Quỳnh, giám khảo Kim Hồng đồng thời có văn bản chính thức gửi tới ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hoá Thể thao Du lịch Việt Nam.

Trong văn bản, sau khi thông báo thành tích của Trần Thị Quỳnh, khen ngợi sự thể hiện của cô tại cuộc thi, ông Marmel viết: "Sơ suất nhỏ duy nhất, mà tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì, là chúng tôi đều phát hiện quá muộn lỗi chính tả trên dải băng của Trần Thị Quỳnh, do các thành viên người Trung Quốc của Ban tổ chức trao cho... Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sơ suất do người khác gây ra một cách không cố ý này". Bức thư đồng thời khẳng định: "Sai sót này không phải do lỗi của Hoa hậu Quý bà Việt Nam Trần Thị Quỳnh hoặc Tiến sĩ Kim Hồng - thành viên Ban giám khảo cuộc thi".

Trần Thị Quỳnh trong một hoạt động bên lề cuộc thi.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cũng cho rằng, sự cố của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh phần lớn là do lỗi của Ban tổ chức. "Nhưng đã đại diện cho cả quốc gia dự thi, các người đẹp đáng lẽ cần chú ý hơn. Cục sẽ có ý kiến nhắc nhở Trần Thị Quỳnh sau khi cô về nước" - ông Nhân phát biểu.

Tối 23/11, đêm chung kết cuộc thi Mrs. World diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đại diện Việt Nam Trần Thị Quỳnh lọt vào top 6 chung cuộc. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh, thông tin về cuộc thi xuất hiện, người đẹp bị phát hiện đeo dải băng ghi sai tên nước, cả trong đêm thi chung khảo lẫn đêm chung kết. Thay vì "Mrs. VietNam", dải băng bị ghi thành "Mrs. VietNem". Ngoài ra, trong hai đêm chung khảo và chung kết cuộc thi, Trần Thị Quỳnh còn treo ngược quốc kỳ trong các phần trình diễn trên sân khấu.

Hiện Trần Thị Quỳnh đang trên đường về Việt Nam. Cô rất buồn. "Đây là điều rất đáng tiếc, do việc tập luyện, thi cử quá căng thẳng, gấp rút nên tôi đã để xảy ra sơ sót. Tôi luôn muốn thông qua cuộc thi này để quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam, khẳng định niềm tự hào là một phụ nữ Việt Nam" - Trần Thị Quỳnh tâm sự trước giờ lên máy bay.

Theo VnExpress