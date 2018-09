Tim xuất hiện lẻ bóng sau khi Trương Quỳnh Anh thừa nhận đã ly hôn

Sau vụ xô xát với diễn viên Bình Minh trên thảm đỏ Liên hoan phim VN tại Đà Nẵng, Tim không còn sánh đôi với Trương Quỳnh Anh. Nam ca sĩ từng khẳng định sẽ vun đắp lại tình cảm, làm đám cưới với mẹ của con trai mình nhưng hiện tại, hai người chính thức công khai chuyện ly hôn. Tim trông trầm tư khi tới chúc mừng ca sĩ Đỗ Minh Quân ra MV 'Come back to me' và ăn mừng giải Á quân Giọng hát Việt toàn cầu tại châu Âu 2017.