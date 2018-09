Tiêu Châu Như Quỳnh suýt bị xe tông khi quay MV ở Thái Lan

Chỉ vì muốn có cảnh quay MV đẹp, nữ ca sĩ chọn một con phố khá hỗn loạn, nhiều xe cộ qua lại.

Cách đây không lâu, Tiêu Châu Như Quỳnh ra mắt ca khúc Trả lại cho anh như câu trả lời cho cuộc tình không vui. Đây là sáng tác của ca sĩ Khắc Việt viết riêng cho Tiêu Châu Như Quỳnh vì cảm mến tài năng của cô.

Tiêu Châu Như Quỳnh tâm sự, việc chật vật tìm hướng đi đúng khiến sự nghiệp cô đôi khi chững lại. Với sáng tác mới của Khắc Việt, cô hy vọng con đường âm nhạc phía trước sẽ tươi sáng hơn. Để ghi dấu ấn, Tiêu Châu Như Quỳnh cùng êkíp 5AM quyết định sang Thái Lan quay hình.

Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh.

Nội dung MV Trả lại cho anh xoay quanh câu chuyện cô gái thất tình, một mình nơi đất khách. Vì muốn trốn chạy cuộc tình nghiệt ngã, cô tìm quên nỗi đau bằng việc đi du lịch, trải nghiệm những thứ mới mẻ một mình. Tuy nhiên, nỗi đau ngày một lớn khi người ta cố quên. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của Tiêu Châu Như Quỳnh.

Tiêu Châu Như Quỳnh tâm sự, cô dốc hết tiền túi để cùng nhóm gồm 7 người sang Thái. Quá trình quay MV diễn ra trong 4 ngày và gặp không ít trở ngại. Điều khiến cô ám ảnh nhất nơi đây chính là cảnh kẹt xe kinh hoàng, còn hơn cả nơi cô đang sống là TP HCM. "Tôi nhớ như in cảm giác suýt nữa bị tông xe khi sang đây. Để có cảnh quay đường phố đẹp, tôi cùng êkíp rong ruổi khắp nẻo đường. Trước cảnh hỗn loạn của xe cộ, tôi hốt hoảng và suýt gặp điều không may. Cảm giác sợ còn như in khi nhắc đến. Khi gọi điện về chia sẻ cùng ba mẹ, tôi đã bị mắng rất nhiều vì chuyện này".

Nữ ca sĩ hốt hoảng vì suýt gặp chuyện không may trên một con phố ở Thái Lan.

MV Trả lại cho anh lên sóng lúc 20h ngày 2/8. MV được sản xuất bởi êkíp Tuấn Nguyễn, quay phim Đỗ Hoàng, hình ảnh Tiến Trần, stylist Kye Nguyễn và chuyên gia trang điểm Andy Nguyễn.