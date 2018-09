Tia Hải Châu nuôi 3 chú chó trong ngôi nhà 200m2

Tia Hải Châu sinh năm 1993, đoạt quán quân 'The winner is - Tôi là người chiến thắng' năm 2013. Cô phát hành đĩa đơn đầu tay 'Out of control' năm 2014, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Universal Music. Năm 2016 Tia Hải Châu tiếp tục tham gia cuộc thi 'Sing my song'.