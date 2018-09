Thùy Lâm lần đầu tiết lộ về con gái

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 chia sẻ, bé Mon được hơn 4 tháng tuổi, có nhiều nét giống bố và khó nuôi hơn con trai đầu lòng.

Hẹn gặp Thùy Lâm khá khó bởi lúc cô tất bật với việc chăm sóc con nhỏ và không thể sắp xếp được thời gian để phỏng vấn. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc điện thoại, cô đã có buổi trò chuyện với phóng viên Ngoisao.net tại quán café dưới khu chung cư sang trọng của vợ chồng cô ở Hà Nội. Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên của cô từ khi sinh đứa con thứ hai.



Đúng giờ hẹn, Thùy Lâm xuất hiện với bộ váy maxi thướt tha, mái tóc buông tự nhiên và gương mặt mộc tươi tắn. Không ít vị khách trong quán ngước nhìn và không khỏi trầm trồ trước thân hình mảnh mai của bà mẹ hai con.



- Từ khi kết hôn và làm dâu ở Hà Nội, chị rất ít chia sẻ về cuộc sống riêng, thậm chí lần mang bầu và hạ sinh con gái vào đầu năm, chị cũng… bí mật. Vì sao chị lại giữ kín tin vui như vậy?



- Cũng có rất nhiều phóng viên gọi điện hỏi thăm lúc tôi mới mang thai bé Mon được 3 tháng. Tôi không giấu giếm và từ chối trả lời nhưng vì đây là chuyện riêng nên tôi không muốn công khai trên mặt báo. Ba năm trước, khi có bầu bé Su, tôi cũng không phải là người chủ động chia sẻ tin vui mà mọi người tự phát hiện ra khi tôi xuất hiện tại một sự kiện. Tôi nghĩ, chuyện mang thai và làm mẹ là nghĩa vụ bình thường của người phụ nữ đã lập gia đình.



Từ trước đến nay, tính cách của tôi vẫn thế, rất thoải mái nói về công việc, còn vấn đề cá nhân thì tôi hơi e ngại. Tuy nhiên, bây giờ, gia đình và con cái là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Có thể so với nhiều người đẹp trong showbiz tôi không bằng họ, nhưng tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi có một tổ ấm hạnh phúc với hai đứa con, đủ cả “nếp” lẫn “tẻ”.

Con gái Thùy Lâm đã được hơn 4 tháng tuổi và có nhiều nét giống bố.

- So với lúc có con trai đầu lòng, lần mang bầu thứ hai này, chị gặp những khó khăn gì?



- Hai tháng đầu tiên sức khỏe tôi không được tốt do bị xoang. Tôi lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên ở nhà dưỡng sức. Chỉ đến khi khám bác sĩ, họ nói thai nhi ổn định và phát triển bình thường, vợ chồng tôi mới yên tâm.



- Khi biết tin đứa con thứ hai là một nàng công chúa, ông xã chị phản ứng thế nào?



- Vợ chồng tôi không đặt nặng việc có con trai hay con gái vì con nào cũng là con. Chúng tôi may mắn có con đầu lòng là trai nên lần thứ hai, tôi không gặp áp lực gì. Nếu sinh bé gái, đó là điều mừng, còn nếu là bé trai thì đó vẫn là món quà mà ông Trời dành tặng. Tuy nhiên, nếu bé thứ hai là con trai, chắc tôi không dám sinh thêm lần thứ ba (cười). Sau này, khi có thời gian và điều kiện, vợ chồng tôi có thể sinh thêm một bé nữa vì tôi thích có đông con cái.



Lần mang thai thứ hai này hoàn toàn là chủ ý của tôi bởi tôi cho rằng, hai vợ chồng đều còn trẻ, thể lực tốt nên con cái sinh ra sẽ đảm bảo được sức khỏe và sự thông minh. Tôi không đi siêu âm sớm như mọi người mà lúc thai nhi được 5 tháng tuổi, tôi mới đi siêu âm để chắc chắn giới tính của con.



Cả bé Su và bé Mon tôi đều sinh thường chứ không chọn phương pháp đẻ mổ. Quá trình bé Mon chào đời chỉ mất khoảng 5 phút, còn bé Su thì phải mất đến 30 phút. Bé Mon nặng 3,2kg và có gương mặt rất giống bố. So với anh trai, bé Mon khá khó tính trong việc ăn uống, hay quấy khóc, nhõng nhẽo. Bé Mon chỉ quen hơi bố mẹ, ông bà và những người thân, người lạ bế là bé sẽ khóc. Tôi đang tìm cách để tập cho con gái tính độc lập.



Tôi sinh bé Mon vào giai đoạn thời tiết ẩm ướt nên hai vợ chồng phải đưa con đi chiếu đèn để da bé khỏe hơn. Khi Mon được hơn 2 tháng, tôi cho con ra Nha Trang du lịch và phơi nắng trong 7 ngày, giúp bé cứng cáp hơn.

Hoa hậu cho biết, bé Mon hay quấy khóc nên khó nuôi hơn con trai đầu lòng.

- Các Hoa hậu, người đẹp khác dù có con vẫn bận rộn chạy show, nhưng chị lại chỉ quanh quẩn ở nhà làm người vợ đảm, mẹ hiền. Đã bao giờ chị cảm thấy tù túng?



- Tôi có thời gian như vậy. Lúc sinh bé Su, một năm đầu tiên tôi không làm được việc gì vì đi đâu cũng mang con theo. Chồng đi làm từ sáng tới tối, hai mẹ con tôi ở nhà nên nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi làm mẹ, mọi thứ còn quá mới mẻ và toàn bộ thời gian, tâm sức tôi đều nghĩ cho con. Đến bé thứ hai, dù đã quen với cảm giác tất bật nhưng vẫn bị stress.

Thời điểm sinh bé Mon, chồng tôi rất bận với các dự án kinh doanh bất động sản. Bé Mon hay quấy khiến tôi có suy nghĩ mình là người vô dụng. Chồng tôi đi làm xa, lúc về nhà vào buổi tối, cả hai cũng không có nhiều thời gian trò chuyện vì mải chăm con.



Có người phụ nữ hay giữ sự bực tức trong lòng và muốn người khác tự hiểu ý nhưng tôi thì khác, tôi thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng. Tôi nói với ông xã, hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn. Anh ấy đã lắng nghe và điều chỉnh lại công việc để ở nhà nhiều, giúp tôi dần thoải mái về tâm lý.



- Tình yêu cũng giống như cây xanh, nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ trở nên héo hon. Vậy, vợ chồng chị sưởi ấm tình yêu bằng cách nào khi cả hai đều bận như vậy?



- Tôi kết hôn rồi có bầu, sinh con luôn nên vợ chồng tôi không dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai đều cố gắng sắp xếp để ở bên nhau. Vào dịp cuối tuần, hai con được gửi sang nhà ông bà nội để hai vợ chồng đi xem phim hoặc đi ăn, dạo phố. Chúng tôi đang tự tìm cách hâm nóng tình yêu, thậm chí còn lên kế hoạch du lịch mà không có hai con trong tương lai không xa.



- Con thứ hai mới được 4 tháng tuổi nhưng chị đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh khiến không ít người ngạc nhiên. Bí quyết của chị là gì?



- Nhiều bà mẹ vì muốn giữ dáng, chỉ tăng khoảng 9-10kg nhưng tôi đã tăng 16kg lúc mang thai bé Mon. Tôi không theo chế độ ăn kiêng mà may mắn có cơ địa tốt và xuống cân nhanh. Sinh con xong, tôi giảm được 6kg. Những tháng sau này, tôi sụt cân liên tiếp mà không hề tập luyện. Các bác sĩ và hộ lý đều khuyên tôi hãy cho con bú nhiều. Tôi áp dụng phương pháp này và cơ thể tự nhiên thon gọn. Không ít người nghĩ, vì ăn nhiều nên người mẹ mới tăng cân. Tuy nhiên, tôi luôn ăn gấp đôi suất của người bình thường nhưng cứ mỗi lần con bú, tôi lại đói bụng ngay.

Bé Su, con trai đầu lòng của vợ chồng Thùy Lâm đã gần 3 tuổi và rất yêu thương em gái.

- Bé Mon còn bé nên thường bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn. Chị làm thế nào để cân bằng được thời gian và tình cảm dành cho cả hai bé?



- Bé Su rất thương em gái, thi thoảng còn đòi được bế em nữa. Cậu bé sắp tròn 3 tuổi, phát triển nhanh về chiều cao và nặng 21,5kg. Bé Su hiếu động lắm, hay nghịch và miệng thì nói liên hồi. Tuy vậy, lúc có bầu con thứ hai, tôi hay tâm sự với bé Su rằng “Bố vẫn nói Su là chú sư tử dũng cảm nên con phải luôn yêu thương và bảo vệ em”. Nhờ đó mà bây giờ Su rất thương em Mon. Có hôm 3 mẹ con đi siêu thị, hễ thấy ai lại đụng vào nôi hoặc sờ má Mon là bé Su đều gắt lên “Không được động vào em Mon của Su. Su là anh của em Mon”. (Cười)



- Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có thường kiêu căng hơn so với đứa trẻ bình thường khác. Chị có cách giáo dục con ra sao để con có cách cư xử đúng mực?



- Tôi chứng kiến nhiều đứa bé học trường quốc tế có cách cư xử không hay lắm khi coi thường người khác, thậm chí quát tháo người giúp việc. Tôi không muốn con mình trở thành người như vậy. Có thể ở nhà Su rất ngoan nhưng ở trường, nếu tiếp xúc với những người bạn như thế thì bé sẽ bắt chước theo. Bởi vậy, tôi cho con học ở ngôi trường tư vừa phải, tạo cho con một nếp sống lành mạnh. Tôi vẫn nói với giáo viên phụ trách lớp của Su rằng, nếu cậu bé hư thì cứ đánh vào mông để Su biết rằng bé đã làm sai. Sau này, tôi cũng muốn cho con theo học trường công lập và hòa đồng với mọi người.



- Hiện tại, chị có kế hoạch trở lại showbiz không khi cái tên Thùy Lâm vẫn được công chúng dành cho rất nhiều tình cảm?



- Tôi rất nhớ nghề. Có rất nhiều đạo diễn ngỏ ý mời tôi đóng phim hay các bầu show mời tôi đi hát trở lại. Tuy nhiên, việc đi hát là điều không đơn giản bởi muốn tái xuất, tôi phải luyện thanh, tìm bài hát thu âm và học vũ đạo. Thời điểm này tôi vẫn chưa thể làm được điều đó mà chỉ thi thoảng nhận lời dự event, chụp hình và đóng quảng cáo.

Quỳnh Như thực hiện