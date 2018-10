Thùy Anh hóa nàng 'tóc vàng hoe' cạnh 'gái già' Lan Ngọc

Sau Tú của 'Cả một đời ân oán', Thùy Anh mang đến một hình ảnh mới với vai diễn cô nàng 'tóc vàng hoe' trong phim 'Gái già lắm chiêu 2'.

Trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 2 sắp ra mắt, nữ chính Ms.Q (Lan Ngọc) có một nhóm bạn thân mang biệt hiệu Hội Chăn Chuối rất cá tính và quái chiêu. Nổi bật trong số đó là nàng út Kiki Ngô do Thùy Anh thể hiện. Cô nàng Việt kiều hội tụ những tính cách nổi bật của một cô gái "tóc vàng hoe": hồn nhiên, ngây thơ và lạc quan. Là chị em bạn dì thân thiết, Kiki hiến kế nhiều chiêu trò độc đáo giúp gái già Ms.Q "cưa đổ" anh chàng trong mộng.

Thùy Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn diễn trong Gái già lắm chiêu 2

Thùy Anh kể, Kiki Ngô trong Gái già lắm chiêu 2 là một trải nghiệm hoàn toàn mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Sự tung hứng về diễn xuất giữa cô và bạn diễn Lan Ngọc hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười thú vị. Trước khi đến với bộ phim này, nữ diễn viên 23 tuổi từng được biết đến với phim teen Bộ tứ 10A8, phim nghệ thuật Đập cánh giữa không trung và gây chú ý nhất trong năm 2018 là series Cả một đời ân oán. Vai phản diện Tú chảnh chọe, tham vọng, mưu mô được cô khắc họa rất tài tình, làm khán giả ghét cay ghét đắng và nổi bật không kém gì dàn diễn viên chính của phim.

Thùy Anh trong Cả một đời ân oán Trích đoạn thú vị của bộ đôi ác nữ phim Cả một đời ân oán Thùy Anh và Lan Phương

Sau những năm tháng chuyên tâm cho dòng phim nghệ thuật, Thùy Anh nam tiến vào năm 2017 để hòa nhập hơn vào thị trường điện ảnh Việt Nam, tìm kiếm cho mình nhiều kiểu vai đa dạng. Chia sẻ riêng với Ngoisao.net, nữ diễn viên trẻ thú nhận, những ngày đầu một mình lập nghiệp ở TP.HCM, không người thân, ít bạn bè ở cạnh khiến cô lạc lõng và cô đơn. Nhưng khi các dự án tìm đến như những mối duyên lành, Thùy Anh tích cực đón nhận và tạo cho mình nguồn năng lượng tuyệt vời trong diễn xuất. Kiki Ngô của Gái già lắm chiêu 2 hóm hỉnh nói: "Hồi mới đến Sài Gòn, có những hôm muốn tìm người đi ăn chung bữa trưa, bữa tối cũng khó. Nhưng giờ tôi có nhiều bạn bè, nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu biết vui thế này, tôi đã nam tiến sớm hơn".

Thùy Anh tập diễn dưới sự hướng dẫn của nữ diễn viên Kathy Uyên (áo đen).

Gái già lắm chiêu 2 do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện, kể câu chuyện riêng biệt song mang phong cách tương đồng với phần trước do Diễm My 9x và Bình Minh đóng chính. Bộ phim xoay quanh hành trình chinh phục trái tim "phi công trẻ" 25 tuổi Jack (Lê Xuân Tiền) của "máy bay bà già" 34 Ms.Q (Lan Ngọc). Phim mang màu sắc hài hước và táo bạo, đi sâu khai thác đời sống tình yêu của giới trẻ hiện đại và sang chảnh. Bộ phim khởi chiếu vào dịp Giáng sinh 2018.

Một ngày của 'gái già lắm chiêu' Lan Ngọc Teaser phim Gái già lắm chiêu 2

Phong Kiều