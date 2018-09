Thu Quỳnh sợ vợ Doãn Quốc Đam ghen khi xem 'Quỳnh búp bê'

Trong tập 9 vừa phát sóng, nhân vật My Sói do Thu Quỳnh đóng có đoạn mơn trớn, cưỡng hôn Cảnh (Doãn Quốc Đam).

Tập 9 phim truyền hình Quỳnh búp bê lên sóng tối 10/9. Nội dung tập trung khai thác sự lột xác hoàn toàn của nhân vật chính do Phương Oanh thể hiện. Từ cô gái nhút nhát, thà chết chứ không chịu đi khách, Quỳnh trở nên nghe lời để được sống yên ổn bên con trai. Với nhan sắc trẻ trung và tài năng ca hát, cô nhanh chóng trở thành vedette của Thiên Thai, chiếm hết khách sộp của My Sói (Thu Quỳnh).

Tình cảm mà Cảnh (Doãn Quốc Đam) âm thầm dành cho Quỳnh càng khiến My cảm thấy khó chịu. Cuối tập 9, My mỉa mai, xoáy sâu vào nỗi đau chứng kiến người mình yêu đi khách của Cảnh. Không những thế, cô tìm cách ve vãn, mồi chài Cảnh. Bị anh cự tuyệt, cô càng trở nên tức giận và lao đến chiếm đoạt người tình trong mộng. Ở phân đoạn này, Thu Quỳnh có nhiều hành động táo bạo như bóp mặt bạn diễn để cưỡng hôn, cởi thắt lưng bạn diễn...

Thu Quỳnh và Quốc Đam trong tập 9 phim 'Quỳnh búp bê'.

Thu Quỳnh chia sẻ với Ngoisao.net, cô sợ nhất là bị vợ của Doãn Quốc Đam ghen khi xem họ đóng cảnh này. Dù nam diễn viên từng khẳng định vợ anh không có 'máu Hoạn Thư', Thu Quỳnh vẫn e ngại vì cho rằng: "Ngoại trừ tôi, chẳng có đàn bà nào trên thế gian này không ghen cả. Người phụ nữ nào nhìn thấy chồng mình như vậy cũng động lòng mà thôi".

Bản thân diễn viên đóng vai Cảnh cũng cho biết anh sợ nhất khi thực hiện phân đoạn bị Thu Quỳnh cưỡng hôn trong tập 9. "Bình thường tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy ăn kẹo cao su nhưng không hiểu sao hôm đó cậu ấy cứ đi đi lại lại và nhai kẹo liên tục", Thu Quỳnh tiết lộ sự căng thẳng của Doãn Quốc Đam.

Mối quan hệ của My Sói và Cảnh trong phim được nhiều người quan tâm. Thu Quỳnh cho biết nhiều người bình luận trên Facebook của cô bày tỏ mong muốn được thấy My bị Cảnh tát một cái mới hả dạ. Họ còn nói sẽ không xem tiếp nếu My mồi chài được Cảnh.

Thu Quỳnh chọn phong cách quyến rũ, cá tính sau khi tham gia 'Quỳnh búp bê'

Với Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh có màn lột xác thành công khi rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, nữ tính quen thuộc để vào một vai phản diện. Trong phim, My lúc nào cũng sợ mất vị trí vedette ở động Thiên Thai. Nhân vật này luôn ghen ăn tức ở và tìm mọi cách chơi xấu Quỳnh cũng như những người khiến cô ta thấy "ngứa mắt". Ngoài tạo hình hở hang, Thu Quỳnh còn có nhiều phân đoạn thân mật với bạn diễn nam.

Thu Quỳnh không ngại vai diễn mới trở thành vật cản đường những người đàn ông tốt đến với mình trong tương lai. Cô hiện không vội vã tìm hạnh phúc mới sau một lần đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên tin rằng những người thật sự yêu sẽ hiểu cho công việc của cô. "Nếu người đàn ông nào nói vì những cảnh ấy mà không thể yêu tôi thì tôi cũng đành tiễn cho lên đường luôn", Thu Quỳnh quả quyết.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, từng vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô hiện thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước Quỳnh búp bê, cô ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt... Sau đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Chí Nhân, cô đang một mình nuôi con.