Thu Quỳnh: 'Con trai đòi tắt TV khi thấy mẹ bị đánh trong phim'

'Mẹ ơi, tắt TV đi! Phim của mẹ sợ lắm, đừng xem nữa', bé Be, con trai Thu Quỳnh, đề nghị khi xem phim 'Quỳnh búp bê'.

Xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, Thu Quỳnh được nhiều khán giả, đặc biệt là các em nhỏ vây quanh để xin chụp ảnh và hỏi thăm về vai My Sói trong phim Quỳnh búp bê. Nữ diễn viên rất hạnh phúc vì lần đầu đóng vai phải diện nhưng đã được khán giả thuộc nhiều độ tuổi khác nhau quan tâm.

Thu Quỳnh cho biết, con trai hơn 3 tuổi của cô - bé Be - thường ngồi chơi bên cạnh khi mẹ và bà ngoại xem phim. Bé Be vốn rất hứng thú khi thấy mẹ trên TV nên đã theo dõi bộ phim từ những tập đầu. Tuy nhiên, những tập gần đây có cảnh mẹ bị đánh nên Be cảm thấy sợ và thường nói: "Mẹ ơi, tắt TV đi! Phim của mẹ sợ lắm, đừng xem nữa".

Thu Quỳnh có con trai hơn 3 tuổi từ cuộc hôn nhân trước đây với diễn viên Chí Nhân.

Trước câu hỏi tại sao cho con xem phim được khuyến cáo không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, Thu Quỳnh bày tỏ quan điểm: "Be không phải lúc nào cũng ngồi xem chăm chú mà thường vừa xem vừa chơi hoặc chạy lung tung. Tôi nghĩ việc cho con xem thế nào để hình thành ý thức tốt cho con phụ thuộc vào phụ huynh. Với những phim như thế này, bố mẹ không nên để các con tự tìm tòi xem một mình, tự hiểu theo ý của nó mà phải ở bên cạnh giảng giải. Nếu người lớn biết cách chỉ cho con hiểu đâu là cái sai và con không nên đi theo con đường này thì đây là bộ phim giáo dục rất tốt".

Bên cạnh những lời khen, Thu Quỳnh cũng hứng chịu nhiều phiền phức vì vai My Sói. Từ tập 7 đến nay, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn mắng mỏ, chửi bới của khán giả quá khích. Đối với những người này, cô thường làm lơ, coi như chưa đọc tin nhắn hoặc chặn Facebook... Một số em học sinh tại trường cấp 2 mà cô từng theo học còn dùng hình ảnh cô để nói không tốt về trường. Mỗi lúc như thế, Thu Quỳnh thường dành thời gian để bình luận, nhắc nhở các em không được làm như vậy.

Tạo hình của vai My Sói do Thu Quỳnh thể hiện trong phim 'Quỳnh búp bê'.

Ngoài một số trường hợp phiền phức, Thu Quỳnh không hề thấy tổn thương trước những bình luận ghét bỏ vai diễn. "Trước khi phim lên sóng, tôi đã ý thức được rằng mình sẽ phải nhận những điều đó nếu vai diễn chạm được đến khán giả. Tôi vui khi mọi người khản ứng như vậy vì điều đó phần nào khẳng định My Sói đã gây được ấn tượng. Đối với một diễn viên, khiến khán giả ghét không phải là chuyện dễ. Tôi sẽ chỉ thấy buồn nếu ai đó nói rằng vai này mình diễn vai này chán thế", Thu Quỳnh nói.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, My Sói hoàn toàn khác cô ở ngoài đời, từ cá tính đến cách phục trang, đi đứng. Điều đó càng khiến cô hứng thú khi tìm hiểu về nhân vật. Cô tìm tòi, sáng tạo trong cách diễn nhiều hơn thay vì suy nghĩ rập khuôn. Nữ diễn viên không thâm nhập vào các ổ mại dâm để tìm hiểu, lấy vốn sống mà nghiên cứu các phim về gái nhảy của Mỹ. Bên cạnh đó, cô chắt lọc chất liệu từ văn học và cuộc sống thật để xây dựng nhân vật. Thu Quỳnh cho rằng My Sói biểu trưng cho những phần chôn giấu rất kín trong lòng mỗi người. Vì vậy, cô tự nhủ phải tìm về góc khuất của chính mình, nhớ lại cảm xúc những lúc cáu giận nhưng vẫn phải mỉm cười, bằng mặt nhưng không bằng lòng để thể hiện nhân vật. Đối với Thu Quỳnh, được nhận một vai như My Sói là may mắn mà không phải diễn viên nào cũng có được. Đây cũng là vai diễn để lại cho cô nhiều cảm xúc nhất từ khi theo nghiệp đóng phim.

Trong phim Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh vào vai My Sói - một nhân vật phản diện, luôn muốn tranh giành vị trí vedette khi làm nghề cave. Vì thói ghen ăn tức ở, thường xuyên giở trò hại người nên My bị rất nhiều người ghét bỏ. Càng bị cô lập, cô càng xù lông nhím, làm tổn thương những người xung quanh.