Thu Quỳnh bất ngờ khi được giao vai phản diện

Nữ diễn viên sẽ hóa thân thành một cô gái mại dâm cá tính, mạnh mẽ, khác hẳn những nhân vật cô từng thể hiện trước đây.

Sau thành công của Ngược chiều nước mắt, Thu Quỳnh chuẩn bị tái xuất khán giả truyền hình trong phim mới của đạo diễn Mai Hồng Phong. Phim dự kiến có tên Quỳnh Búp Bê, có nội dung xoay quanh chủ đề gái mại dâm.

Chưa thể chia sẻ cặn kẽ về vai diễn vì phim đang ở giai đoạn ghi hình nhưng Thu Quỳnh tiết lộ cô sẽ thể hiện một cô gái tên My có cá tính mạnh và rất gợi cảm. "Đó là một nhân vật mà bản thân tôi cũng không thể ngờ đạo diễn có thể mạo hiểm giao cho mình. Nhân vật này có tính cách khác hoàn toàn so với tôi ngoài đời. Cuộc sống nội tâm của cô ấy cũng có nhiều nét đặc biệt", Thu Quỳnh cho biết. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đóng vai phản diện. Cô tin rằng khán giả sẽ rất ghét vai diễn này. Thu Quỳnh hy vọng có thể khiến khán giả cảm thấy thực sự khó chịu với nhân vật My. Điều đó càng khiến cô cảm thấy hồi hộp khi ngày phát sóng đang đến gần.

Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim 'Quỳnh Búp Bê'.

Nói về việc xây dựng tạo hình, Thu Quỳnh cho biết cô phải cân nhắc, tìm tòi rất nhiều về trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm để thể hiện sự cá tính cũng như đặc trưng nghề nghiệp của nhân vật. Nữ diễn viên cho biết nhân vật My sẽ ăn mặc gợi cảm, quyến rũ, khác hoàn toàn với phong cách năng động của cô ở ngoài đời. Chính vì vậy, Thu Quỳnh đã phải đầu tư "một khoản kha khá" để mua phục trang phục vụ vai diễn. Bên cạnh đó, cô cũng tạo ra những thay đổi về ngoại hình như cắt tóc ngắn, thay đổi màu tóc để hình ảnh của mình trong Quỳnh Búp Bê sẽ khác hẳn những bộ phim trước đây.

Thu Quỳnh chia sẻ về vai diễn mới trong 'Quỳnh búp bê'

Thu Quỳnh chia sẻ về phim 'Quỳnh Búp Bê'

Bối cảnh thực hiện của phim Quỳnh Búp Bê chủ yếu ở các tỉnh xa như Vĩnh Phúc, Sơn La... Thu Quỳnh và các diễn viên trong đoàn thường xuyên phải di chuyển hàng chục km mỗi ngày và tranh thủ nghỉ ngơi ở phim trường mỗi khi chờ quay. "Quay ở nơi hẻo lánh, muỗi, đêm tối, côn trùng, gây khó khăn, mệt mỏi nhưng không khí ở đoàn làm phim lúc nào cũng rất vui. Cùng nhau trải qua những khó khăn cũng khiến các diễn viên gắn kết với nhau nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất thoải mái, nhất là những lúc mấy chị em vui đùa với nhau", Thu Quỳnh chia sẻ về hậu trường của bộ phim.

Ngoài Thu Quỳnh, phim truyền hình mới của đạo diễn Mai Hồng Phong còn có sự tham gia của các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam...

