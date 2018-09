Thu Minh từng lừa chồng việc có con riêng

Chiều qua (2/7), Thu Minh được chồng tháp tùng ra Hà Nội để tham dự họp báo chương trình "In the Spotlight", trong đó, cô sẽ có liveshow riêng vào tháng 12 tại thủ đô. Rất lâu không có hoạt động âm nhạc nên cô được truyền thông quan tâm đặc biệt. Khi được hỏi về chuyện từng đính hôn với một người sắp phá sản mà cô phát ngôn gần đây, Thu Minh cười nói, đó là do cô buột miệng trả lời trong buổi giao lưu với độc giả, chứ thực lòng cô không muốn tiết lộ điều này. "Bây giờ họ đã có vợ rồi, tôi nói ra thì không hay. Nhưng tính tôi vốn thẳng thắn, khi được hỏi, cảm xúc tôi bộc phát nên mới nhỡ miệng thôi".