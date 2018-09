Thu Minh rạng rỡ ở châu Âu

Trong lúc hoàn tất album mới, Thu Minh gửi tặng người hâm mộ phiên bản mới của 3 ca khúc quen thuộc, gồm 'Where did we go wrong', 'Bay' và 'Đường cong'. Trong đó, 'Where did we go wrong' được cô và Thanh Bùi quay hình, song ca theo phong cách Acoustic (xem MV). Với ca khúc 'Bay' (nghe audio) và 'Đường cong' (nghe audio), Thu Minh làm mới bằng cách hát theo phong cách bán cổ điển.