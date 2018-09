Thu Minh làm giám khảo khách mời của Vietnam Idol

Giọng ca 'Đường cong' chỉ chấm vòng Audition chứ không làm giám khảo chính thức như tin đồn.

Trước khi Mỹ Tâm trở thành giám khảo thứ ba của Thần tượng âm nhạc 2013, khá nhiều thông tin cho rằng Thu Minh sẽ ngồi ở vị trí này. 10/10, Thu Minh chính thức xác nhận, cô chỉ đảm nhận vai trò giám khảo khách mời ở vòng Audtion tại TP HCM. Trong hai ngày 16-17/10, Thu Minh cùng các giám khảo còn lại trao những tấm vé vàng cho các giọng ca xuất sắc khu vực miền Nam.

Ca sĩ Thu Minh.

Từng làm một trong 4 huấn luyện viên của cuộc thi âm nhạc đình đám nhất 2012 là Giọng hát Việt, Thu Minh gây ấn tượng bởi kỹ năng dạy dỗ thí sinh cả về thanh nhạc lẫn phong cách biểu diễn. Ngoài ra, cô còn có lối nhận xét thông minh, sắc sảo nhưng vẫn rất chân thành. Vì vậy, việc cô đồng hành với ngôi sao số 1 thị trường Mỹ Tâm hứa hẹn mang đến không khí cực kỳ sôi động và hấp dẫn cho vòng Audition sắp tới.

Thu Minh được biết đến kể từ giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM 1993, khi cô mới 16 tuổi. Trong 20 năm qua, Thu Minh được đánh giá là một trong những ca sĩ bền bỉ nhất. Dù sở hữu giọng hát rất kỹ thuật và nội lực, cô lại khá vất vả trong việc chinh phục tình cảm của khán giả. Phải đến khi loạt ca khúc dance Đường cong, Taxi, Bay... "làm mưa làm gió" cách đây hai năm, Thu Minh mới tạo được thương hiệu và vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt.

Từ đầu 2013, Thu Minh không còn hoạt động nhiều như các năm trước đó mà chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi. Hồi tháng 7, liveshow Dấu ấn của cô gây ấn tượng mạnh với truyền thông và khán giả. Trước đó, cô đoạt giải Bài hát yêu thích hai tháng liền dành cho ca khúc Yêu mình anh, và ra mắt hai single Hot, Where did we go wrong gây tiếng vang.

Cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2013 khởi động cách đây không lâu, với 3 giám khảo chính thức gồm ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Anh Quân. MC Phan Anh là người dẫn chương trình. Ban tổ chức cho biết, đã có khoảng 21.000 thí sinh cả nước đi thử giọng trong mùa thứ năm này.

Hàn Quốc Việt