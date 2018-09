Thư Dung đoạt Á hậu 2 Miss Eco International dù nói tiếng Anh kém

Người đẹp sinh năm 1995 giành thêm giải phụ 'Trang phục Eco đẹp nhất' tại đêm chung kết tổ chức ở Ai Cập tối 27/4.

Sau 18 ngày tranh tài tại Miss Eco International 2018, đại diện của Việt Nam là Thư Dung bước vào đêm thi cuối cùng hơn 70 mỹ nhân đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Chung cuộc, thí sinh của Philippines giành ngôi hoa hậu, Á hậu 1 là người Indonesia, Á hậu 2 thuộc về Thư Dung của Việt Nam, thí sinh của Costa Rica đoạt danh hiệu Á hậu 3 còn Á hậu 4 là người Peru.

Trong phần thi ứng xử, Thư Dung trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt. Khi được hỏi: "Phong trào xã hội nào có ảnh hưởng nhất gần đây?", đại diện Việt Nam trả lời lạc đề, ý tứ cũng không rõ ràng. Cô nói: "Sự phát triển của xã hội hiện nay chính là ô nhiễm môi trường, nguồn nước, rác thải, ô nhiễm không khí. Tất cả chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường cho đất nước, thế giới được tươi đẹp".

Thư Dung chụp ảnh cùng tân Hoa hậu Sinh thái Quốc tế 2018.

Trước đó, Thư Dung từng "gây bão" với màn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong cuộc gặp gỡ ban tổ chức tại Ai Cập. Cô phát biểu ấp úng, phát âm kém và sai ngữ pháp dù đoạn giới thiệu rất ngắn. Thư Dung đã thừa nhận khả năng tiếng Anh của mình chưa tốt và xin lỗi khán giả trong nước. Tuy nhiên, theo cô, tiếng Anh chỉ là yếu tố phụ chứ không phải tất cả trong cuộc thi này.

Ngoài ngôi vị Á hậu 2, Thư Dung giành thêm giải phụ Trang phục Eco đẹp nhất. Bộ cánh cô mặc vào top 10 quốc phục dẫn đầu bình chọn trên fanpage, website của Miss Eco International. Trước khi thi Miss Eco International 2018, Thư Dung từng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 và tham gia hai cuộc thi The Face, The Look 2017.

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt ngôi Á hậu 3, Thư Dung nói: "Tuy không chạm tới danh hiệu cao nhất nhưng tôi hài lòng với kết quả này vì dù sao tôi đã làm hết sức mình. Tôi vui vì được khán giả trong và ngoài nước yêu mến, ủng hộ. Thành tích này vượt ngoài mong đợi của tôi. Cuộc thi có quá nhiều đối thủ mạnh. Hành trình gần một tháng ở Ai Cập với vô vàn khó khăn, vất vả là kỷ niệm tôi không thể quên được".

Thư Dung thừa nhận cô không giỏi tiếng Anh và sẽ nỗ lực trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ.

Sau khi về nước Thư Dung sẽ thực hiện các chuyến đi từ thiện, tham gia những dự án bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra, cô có kế hoạch trau dồi khả năng ngoại ngữ để hoàn thiện bản thân, không làm mọi người thất vọng về mình. Ngày 30/4 tới Thư Dung sẽ có mặt tại TP HCM. Cô vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê đóng phim và làm người mẫu. Thư Dung từng góp mặt trong phim truyền hình Cali mùa hoa vàng.

Miss Eco International mới được tổ chức vài năm gần đây. Năm 2015, cuộc thi có tên Miss Eco Queen. Sau đó một năm, ban tổ chức chuyển qua tên Miss Eco Universe. Năm 2017, cuộc thi được đổi thành Miss Eco International. Người chiến thắng có nhiệm vụ đi khắp thế giới tuyên truyền về giá trị của du lịch bền vững, bảo vệ Trái đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trước Thư Dung, năm 2017, người đẹp Nguyễn Thị Thành cũng từng thi Miss Eco International và đoạt giải Á hậu 3. Tuy nhiên, do đi thi khi chưa xin giấy phép từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên danh hiệu của Nguyễn Thị Thành không được công nhận ở trong nước.