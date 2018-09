'Thor: Ragnarok' và 'The Foreigner' của Thành Long ra rạp tháng 10

Phần tiếp theo của loạt phim 'thần Sấm' với diễn xuất của tài tử Chris Hemsworth được khán giả mong đợi.

The Foreigner (Kẻ ngoại tộc)

Khởi chiếu: 6/10

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Charlie Murphy

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Thành Long trong một dự án bom tấn mang tầm Hollywood, kể từ sau Kung Fu Panda 3 (tham gia với vai trò lồng tiếng). Không giống với những vai diễn hài hước trong thời gian vừa qua, nhân vật của anh lần này có sự chuyển biến tâm lý phức tạp. Thành Long vào vai một cưu binh, sau khi nghỉ hưu đi định cư và có cuộc sống yên bình ở khu Chinatown, London. Một ngày nọ, biến cố ập đến gia đình anh, cô con gái cưng bị nhóm khủng bố Ai-len (Irish) đánh bom giết hại. Nỗi đau mất con ngày càng đau đớn hơn khi giới cầm quyền không có động thái tích cực điều tra vụ án. Quá phẫn nộ, anh quyết định một lần nữa cầm súng lên để điều tra sự thật, trả thù cho con gái.

Trailer phim 'The Foreigner'

The Invisible Guest (Sát thủ vô hình)

Khởi chiếu: 6/10

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Mario Casas, Ana Wagener, Bárbara Lennie, Jose Coronado

Đây là bộ phim ấn tượng của Tây Ban Nha trong năm 2017 gây tiếng vang lớn trên thế giới với hàng loạt những bất ngờ của bất ngờ, làm người xem không dự đoán được cái kết - bắt họ phải ngồi tới cùng để biết hung thủ thật sự. Bộ phim kể về Adrián Doria - một doanh nhân trẻ tài năng, bị vướng vào một vụ án giết người trong phòng kín. Để cứu vãn sự nghiệp và cuộc sống cá nhân đang trên đà đổ nát, Doria phải thuê Virginia Goodman, một luật sư uy tín để bào chữa cho mình. Tuy nhiên, sau 180 phút lật lại quá khứ trong căn phòng ngột ngạt, một sự thật ghê rợn khác dần được phơi bày.

Trailer phim 'The Invisible Guest'

Cold Moon (Xác chết đêm trăng)

Khởi chiếu: 6/10

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Christopher Lloyd, Josh Stewart, Candy Clark, Frank Whaley, Robbie A. Kay

Gia đình Larkin tại Floria trải qua một thảm kịch khi thi thể cô con gái 'rượu' Margaret Larkin được phát hiện dưới đáy sông trong tình trạng bị buộc vào xe đạp. Từ đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra trong thị trấn bé nhỏ. Những bóng đèn liên tục chớp tắt, những ngôi mộ bỗng dưng bật dậy cùng sự xuất hiện của các bóng ma bí ẩn… Và dưới lòng sông tưởng chừng như phẳng lặng kia, một linh hồn đang chuẩn bị cho sự báo thù kinh hoàng.

Trailer phim 'Cold Moon' Loving Vincent (Vincent thương mến)

Khởi chiếu: 6/10

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Douglas Booth, Eleanor Tomlinson, Jerome Flyn, Saoirse Ronan, Chris O’Dowd, Robert Gulaczyk

Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới được làm hoàn toàn từ tranh sơn dầu nhưng tất cả các nhân vật đều do người thật đóng. Phim sử dụng 65.000 bức tranh sơn dầu trên vải để tạo nên chuyển động trong phim với tốc độ 12 bức/s. Những khung hình này do 125 họa sĩ trên khắp thế giới kỳ công tạo thành tại các studio của đoàn phim ở Ba Lan và Hy Lạp. Ngoài ra, 120 bức tranh kiệt tác của Vincent Van Gogh cũng được lồng ghép vào các cảnh phim. Nội dung phim xoay quanh những ngày cuối đời và cái chết đầy bí ẩn của họa sĩ danh tiếng Van Gogh.

Trailer phim 'Loving Vincent'

Kẻ trộm chó

Khởi chiếu: 6/10

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: NSND Hồng Vân, NSƯT Phi Điểu, Lý Hùng, Minh Nhí, Hứa Minh Đạt, Trương Mỹ Nhân, Tiểu Bảo Quốc, Phi Phụng, Ngô Quang Tuấn, Tiết Cương, Linh Sơn, Lý Hương, Mai Thế Hiệp...

Bộ phim là cuộc hành trình của hai nhân vật trộm chó, Ghẻ và Đen với hai hoàn cảnh, tính cách và số phận khác nhau. Song hành là tình yêu đầy nhân văn, lãng mạng của Ghẻ và cô gái câm bán hột vịt lộn, bắp xào tên Mén. Hành trình trộm chó của Ghẻ và Đen đi từ cái ác đến cái thiện. Kết thúc phim là hành động giải cứu chó với thông điệp yêu thương, bảo vệ loài chó và chống nạn trộm chó ở Việt Nam.

Trailer phim 'Kẻ trộm chó'

Geostorm (Siêu bão địa cầu)

Khởi chiếu: 13/10

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Jim Sturgess, Ngô Ngạn Tổ

Bộ phim nói về viễn cảnh tương lai khi sự biến đổi khí hậu thảm khốc gây nguy hiểm cho sự sống còn của trái đất, các chính phủ trên thế giới đã thống nhất với nhau và tạo ra một mạng lưới các vệ tinh. Mỗi khi muốn thay đổi thời tiết thì các vệ tinh này sẽ tác động lên mây, gió của bầu khí quyển Trái đất và tạo ra hiệu ứng như ý muốn. Nhưng những việc làm trái với thiên nhiên của tạo hóa đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, những vệ tinh thời tiết này dần bị hư hỏng và gây ra hàng loạt thảm họa thiên nhiên trên khắp thế giới.

Trailer phim 'Geostorm'

I can speak (Tiếng Anh là chuyện nhỏ)

Khởi chiếu: 13/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Na Moon Hee, Lee Je Hoon, Park Chul Min, Yeom Hye Ran, Sung Yu Bin

Ok Boon (Na Moon Hee đóng) được mệnh danh là “bà già tinh quái”, nỗi ám ảnh của văn phòng công dân với kỷ lục trên 8.000 đơn khiếu nại kiên trì suốt 20 năm ròng rã về các vi phạm từ bé đến lớn xảy ra trong khu dân cư. Min Jae (Lee Jae Hoon đóng), nhân viên tiếp dân mới đụng độ “bà già tinh quái” ngay ngày đi làm đầu tiên với những ấn tượng không hề tốt đẹp với nhau. Một lần tình cờ chứng kiến khả năng tiếng Anh của Min Jae, bà Ok Boon năn nỉ anh chàng trở thành thầy giáo ngoại ngữ cho mình. Sau khi dành nhiều thời gian cho nhau qua những buổi “học thêm”, Min Jae dần khám phá ra nguyên nhân vô cùng đau lòng và cũng chính là điều mà bà Ok Boon muốn được tự mình nói ra bằng tiếng Anh với cả thế giới.

Trailer phim 'I can speak'

Smart Chase (Truy lùng cổ vật)

Khởi chiếu: 13/10

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Orlando Bloom, Ngô Lỗi, Nhậm Đạt Hoa

Trong một lần nhận nhiệm vụ bảo vệ cho việc vận chuyển một món đồ cổ quý giá rời khỏi Thượng Hải, Danny Stratton không may bị kẻ địch mai phục và lấy cắp mất món đồ. Stratton đã triệu tập biệt đội S.M.A.R.T (Security Management Action Recovery Team) - một biệt đội chuyên nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo sự suôn sẻ và an toàn cho các vụ làm ăn kinh doanh, đi tìm lại món hàng bị ăn cắp về.

Trailer phim 'Smart Chase'

Breathe (Trong từng nhịp thở)

Khởi chiếu: 20/10

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville, Tom Hollander

Dựa trên một câu chuyện có thật, phim kể về cuộc đời của Robin Cavendish (Andrew Garfield), một chàng trai trẻ năng động, lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên, cuộc đời của Robin nhanh chóng sụp đổ khi căn bệnh bại liệt bộc phát và anh chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa. Bất chấp tất cả những lời khuyên của các bác sĩ, người vợ Diana (Claire Foy) quyết định đưa anh về nhà tự tay chăm sóc. Tình yêu giống như liều thuốc duy nhất đã giúp Robin vượt lên được khuyết tật của bản thân, sống một cuộc đời hạnh phúc và trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi của những bệnh nhân bại liệt.

Trailer phim 'Breathe'

My Little Pony (Pony bé nhỏ)

Khởi chiếu: 20/10

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên lồng tiếng: Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Michael Peña, Sia, Taye Diggs, Uzo Aduba, Zoe Saldana

Câu chuyện xoay quanh hành trình giải cứu “ngôi nhà” thân yêu của công chúa kỳ lân Twilight Sparkle đáng yêu và những người bạn của mình. Equestria được biết đến như một xứ sở của những phép màu, âm nhạc và đặc biệt là tình bạn. Cuộc sống nơi đây rất tuyệt vời và hoàn hảo. Tuy nhiên, một thế lực hắc ám bất chợt xuất hiện và đe doạ xâm chiếm vùng đất xinh đẹp này. Nhóm bạn Pony sẽ phải chiến đấu trước những chiêu trò tàn ác của kẻ xấu.

Trailer phim 'My Little Pony'

Blade Runner 2049 (Tội phạm nhân bản 2049)

Khởi chiếu: 20/10

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Jared Leto

Phim lấy bối cảnh 30 năm sau phần phim thứ nhất 2019 - 2049. Los Angeles năm 2049 không còn mưa liên miên nữa mà khô cằn như một sa mạc chết chóc. Sĩ quan K (Ryan Gosling) trên đường tìm gặp Rick Deckard (Harrison Ford) viên cảnh sát nổi tiếng thuộc lực lượng Blade Runner, chuyên đi lùng bắt, xử lý những Replicant nổi loạn (các robot được chế tạo để phục vụ cho công cuộc xâm lược các hành tinh của loài người). Trong tàn tích của trụ sở cảnh sát cũ, hai chiến binh xuất sắc thuộc hai thế hệ khác nhau đã chạm trán, 1 K tuổi trẻ tài cao và 1 Deckard già nua nhưng dũng mãnh. Cả hai đã cùng hợp sức để giải mã những bí mật khủng khiếp của Replicant nhằm tránh cho nhân loại đi đến con đường diệt vong.

Trailer phim 'Blade Runner'

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc)

Khởi chiếu: 27/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine

Bộ phim là câu chuyện về một nữ sinh Đại học phải sống đi sống lại cái ngày mà cô bị giết, cả những giây phút rất bình dị như mọi ngày lẫn cái kết kinh hoàng cho đến khi cô tìm ra được danh tính của kẻ giết mình.

Trailer phim 'Happy Death Day'

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Khởi chiếu: 27/10

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo

Ở bên kia vũ trụ, Thor (Chris Hemsworth) phải bước vào một cuộc chiến đầy khốc liệt với đối thủ mà anh sẽ gặp là một đồng đội cũ đến từ biệt đội Avenger - Hulk. Cuộc tìm kiếm sự sống còn của Thor khiến anh phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn Hela (Cate Blanchett) tiêu diệt cả thế giới anh đang sống cùng nền văn minh Asgard.

Trailer phim 'Thor: Ragnarok'

Chasing The Dragon

Khởi chiếu: 27/10

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Chân Tử Đan, Lưu Đức Hoa, Philip Keungn

Lần đầu tiên sau 25 năm, người hâm mộ sẽ được nhìn thấy Diệp sư phụ hóa thân thành kẻ phản diện trong phim Chasing The Dragon. Chân Tử Đan sẽ vào vai tên trùm thế giới ngầm Hong Kong với biệt danh Hào 'thọt'. Nhập cư lậu vào Hong Kong năm 1963 lúc chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, trải qua nhiều biến cố đã biến Hào 'thọt' thành một tên trùm ma túy tàn nhẫn và cực kỳ quyền lực. Đặc biệt hơn, với sự trợ giúp của tên cảnh sát biến chất Lôi Lạc (Lưu Đức Hoa), Hào 'thọt' vươn lên thành vua của các ông trùm ma túy Hong Kong.

Trailer phim 'Chasing The Dragon'

Ciel Rouge (Bầu trời đỏ)

Khởi chiếu: 27/10

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên: Cyril Descours, Audre Giacomini, NSƯT Chiều Xuân

Bộ phim Pháp được quay hoàn toàn tại Việt Nam vào năm 2015. Phim lấy bối cảnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp năm 1946, chàng trai trẻ Philippe (CyrilDescours) rời quê nhà nhập ngũ để tham gia chiến đấu tại một mảnh đất xa xôi. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất mới của anh lại là buộc phải tra tấn Thi (AudreyGiacomini), một cô gái Việt Minh trẻ tuổi, đang đấu tranh vì độc lập dân tộc. Điều này khiến anh bị sốc và quyết tâm bỏ trốn cùng Thi trong một hành trình định mệnh giữa vùng rừng núi nhiệt đới hoang vu. Xuyên suốt quá trình ấy, họ dần khám phá ra chính bản thân và tình cảm của mình dành cho nhau.

Trailer phim 'Ciel Rouge'