Thiệp cưới sang chảnh của Hari Won - Trấn Thành

Hôm nay, cặp đôi bắt đầu gửi thiệp đến những người bạn thân.

Ngày 20/12, Trấn Thành - Hari Won đã gửi thiệp mời cưới đến những bạn bè thân thiết. Một người bạn của cặp đôi nhận xét, thiệp cưới được in rất sang trọng, tinh tế và đẹp mắt. Giá in một tấm thiệp hơn 100.000 đồng/chiếc. Đây là mức giá in cao so với mặt bằng chung.

Giờ mời cưới được ấn định chính thức là 18h ngày 25/12 tại một trung tâm ở quận 1, TP HCM. Dress code của khách mời là đỏ và đen. Trong thiệp ghi rõ, khách đến dự phải mang theo thiệp và không đưa người thân đi cùng. Trước đó, Trấn Thành tiết lộ, buổi tiệc thân mật này sẽ có khoảng 300 khách.

Tấm thiệp được thiết kế tinh tế.

Hôm qua, cặp đôi đã đến thử trang phục và chụp ảnh cưới tại studio của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Nhà thiết kế tiết lộ, bộ ảnh rất độc đáo và hài hước. Trong đám cưới, Hari dự định mặc hai bộ váy cưới của Chung Thanh Phong và một bộ hanbok.

Thông tin về hôn lễ của Hari và Trấn Thành rộ lên từ tháng 11 nhưng cặp đôi đều không xác nhận. Nghệ sĩ hài từng tâm sự, nếu anh thông báo tin vui thì sợ bị nói là PR, chiêu trò, còn nếu im lặng thì anh cũng bị bàn tán. Do đó, cả anh và Hari đều quyết định không bình luận về chuyện cưới hỏi. Hiện tại, dù sắp đến ngày hạnh phúc nhưng Trấn Thành, Hari đều bận rộn với lịch chạy show.

Bên ngoài tấm thiệp mời.