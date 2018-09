Thí sinh Sao Mai điểm hẹn gọi Huy Tuấn là 'chú'

Nhạc sĩ Huy Tuấn tỏ ra rất thích thú với sự tiến bộ của Huyền My. Anh cũng khiến khán giả cười rộ lên khi trong màn giao lưu, Huyền My gọi anh là "chú" và thẹn thùng xưng "cháu". Huy Tuấn nhận xét: "Ở cháu có sự e ấp, thổn thức, vụng về, rung động... của tuổi trẻ. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người thích cháu đến vậy". Nhạc sĩ nổi tiếng thậm chí hài hước xin Huyền My chiếc nơ ở cổ vì anh muốn đeo phụ kiện xì teen này.