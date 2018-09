Thí sinh 'Bước nhảy' tố tật xấu của nhau

Hoàng Minh cho rằng Lan Anh... tham ăn, còn Ngọc Tiên ghét tính bừa bãi của Thái Sơn.

Trong đêm thi thứ hai của 18 thí sinh Thử thách cùng bước nhảy vào thứ bảy 5/10, ban tổ chức sẽ chiếu đoạn video họ "tố cáo" lẫn nhau sau thời gian ở ngôi nhà chung. Đây là phần được nhiều khán giả chờ đợi nhất trong các phiên bản So you think you can dance quốc tế.

Ban tổ chức "bật mí", khán giả sẽ rất bất ngờ về chàng trai hay "giả nai" Hoàng Minh, bởi anh bị bạn gái là Lan Anh "tố" suốt ngày... trêu gái. Trong khi đó, Hoàng Minh lại thấy người yêu rất... tham ăn. Với cặp Thùy Vân - Chí Thanh, ít ai biết được ông bố 3 con lại bị chê là rất... nữ tính vì bản tính điệu đà, thích cột tóc. Ngược lại, bạn nhảy của anh - Thùy Vân lại rất "đàn ông" khi mê chơi game hành động và... ngáy to khi ngủ.

Khán giả cũng sẽ ngạc nhiên khi biết chuyện cô gái gầy gò Minh Tú lại có thể ăn tới... 10 bữa một ngày, còn Minh Trường - học trò Khánh Thi - lại "nghiện" chải đầu. Chưa kể, Thái Sơn - bạn nhảy của "hot girl Bàn Cờ" Ngọc Tiên lại bị "tố" là ở bẩn, ăn uống xong thích là xả rác lung tung.

Những bí mật thú vị về những chàng trai, cô gái năng động của top 18 sẽ lần lượt được kể tại đêm liveshow 2. Trong đêm này, họ cũng lột xác thành những người trưởng thành đầy nội tâm với các phần thi được biên đạo kỹ lưỡng, có chiều sâu. Chủ đề chính của đêm thi là phản ánh những vấn đề hiện thực xã hội.

Lan Anh 'tố' người yêu - vũ công Hoàng Minh - có tật... trêu gái.

Sau thành công bất ngờ của bài biểu diễn trên nền ca khúc "sến" Thao thức vì anh, Ngọc Tiên - Thái Sơn sẽ trình bày bài thi theo phong cách dân gian đương đại với tác phẩm Lý ngựa ô. Thái Sơn vào vai anh chàng nhà quê với quyết tâm đưa bạn gái về "dinh". Màn trình diễn do Hữu Trị biên đạo, được tiết lộ là rất hóm hỉnh, hài hước.

Một tiết mục khác do John Huy Trần biên đạo, hứa hẹn gây chú ý trong tuần này là màn biểu diễn của Thùy Vân - Thế Chung với thể loại đương đại. Trong đó, Thế Chung đảm nhận vai một đứa con trai đồng tính, còn Thùy Vân là mẹ của anh. Bài múa trên nền nhạc Firework diễn tả tâm trạng của hai mẹ con, về những nỗi giằng xé cảm xúc.

Ngoài ra, đêm thi còn có màn Ngọc Anh - Đình Lộc vào vai những chàng trai, cô gái hư hỏng. Hay, Ngọc Thịnh - Gia Hân đóng vợ chồng để thể hiện điệu múa thuộc thể loại Jazz. Nữ kiện tướng Ngọc Anh cũng có bài thi hứa hẹn rất khó cùng bạn nhảy Ngọc Tuấn với điệu Zouk.

Đêm liveshow 2 diễn ra lúc 21h thứ bảy 5/10, phát sóng trực tiếp trên HTV7 và Hà Nội 1. Siêu mẫu Hà Anh sẽ ngồi ghế giám khảo khách mời tuần này.

Hàn Quốc Việt