Thảo Trang bị hàng loạt nhãn hàng từ chối tài trợ làm MV để trở lại

Thảo Trang tổ chức buổi ra mắt MV tối 1/8 tại TP HCM. Họp báo của cô diễn ra trong không gian như một buổi party sôi động. 'Get out of my life' là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau hơn 1 năm rưỡi sinh con trai Alex. Trong sự kiện, Thảo Trang đã nhờ DJ chơi nhạc và lần đầu trình diễn live ca khúc này. Thảo Trang khẳng định, mình là nữ ca sĩ tiên phong hát nhạc EDM - khi dòng nhạc này còn rất xa lạ với khán giả Việt Nam. Đây cũng là lý do cô quyết định chọn EDM để thực hiện sản phẩm đánh dấu sự trở lại.