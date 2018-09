Thanh Hằng: ‘Tôi không sợ hôn nhân nhưng cũng khá hoang mang’

Siêu mẫu cho biết, cô chưa tính đến chuyện kết hôn vì có rất nhiều lý do.

- Ở tuổi 35, chị vẫn giữ được độ hot về tên tuổi so với những ngôi sao trẻ, tuy nhiên sự nghiệp lại khá an toàn, không còn sự bứt phá mạnh mẽ. Chị nghĩ sao về điều này?

- Bạn gọi đó là an toàn nhưng tôi gọi đó là sự duy trì. Hình ảnh của các nghệ sĩ trẻ là những gì tôi đã trải qua với hai bàn tay trắng. Khi không có gì trong tay thì cái gì cũng được gọi là bứt phá. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa, ở thời điểm này tôi không có những cố gắng hay bứt phá so với bản thân mình. Điều đó nằm trong thuộc địa của tôi, so với những giá trị trước đó tôi đã tạo nên. Những giá trị tôi tạo ra mang tính bền vững và mạnh lên từng ngày.

- Chị có e ngại khi truyền thông đặt Kỳ Duyên lên bàn cân so sánh với chị, thậm chí cho rằng cô ấy chuẩn bị 'tiếm ngôi vedette' của chị?

- Sao lại ngại? Mọi người ở đâu thì vẫn đứng yên ở đó. Ai cũng nỗ lực từng ngày cho dù là tiền bối hay là đàn em. Vị trí tốt dành cho người bản lĩnh, ai giỏi người đó sở hữu. Tôi thấy thú vị khi trước mặt mình nhiều thử thách bởi nhờ vậy, tôi thấy mình như chiến binh.

Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời ít hoạt động nghệ thuật để lập gia đình thì Thanh Hằng vẫn chăm chỉ làm việc.

- Năm ngoái sau vụ ồn ào giữa Minh Hằng và Hà Hồ, có thông tin tình bạn của chị với hai người đó cũng bị sứt mẻ. Chị nói sao về chuyện này?

- Xin lỗi, chắc tôi sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến tên người khác. Tôi tránh những suy nghĩ tiêu cực. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự thấu hiểu, còn ngược lại thì tôi không cưỡng cầu.

- Không phải là người thích phơi bày đời tư nhưng cách đây không lâu chị bất ngờ chia sẻ ảnh nắm tay bạn trai, làm dấy lên tin đồn chị sắp lên xe hoa. Chị phản hồi thế nào?

- Đó là khoảnh khắc khi cảm xúc của tôi thăng hoa và tôi đã đăng bức ảnh đó. Còn chuyện hôn nhân thì khó nói lắm vì nó còn nhiều lý do. Tôi không sợ hôn nhân nhưng cũng khá hoang mang. Tuy nhiên tôi tin rằng nếu kết hôn thì tôi sẽ làm tốt và biết cách duy trì hạnh phúc lâu dài. Vốn dĩ tôi là người thích nghi với mọi thứ rất tốt. Với phụ nữ hay đàn ông, ai cũng cần tình yêu vì nó làm cho cuộc sống của mình bay bổng, màu sắc và lãng mạn. Hôn nhân ít nhiều làm xáo trộn cuộc sống của tôi bây giờ nên tôi cần sắp xếp và dọn sạch những gì vướng mắc trong chính bản thân trước đã. Sau đó, tôi sẽ tự nguyện đón thêm một người khác bước vào cuộc đời mình. Hãy cứ chờ đến khi nào tôi có một happy ending rồi sẽ thông báo tin vui cho mọi người.

- Lý do gì khiến chị luôn giữ người đàn ông của mình trong 'bóng đêm'?

- Tôi không che giấu mà tôi chỉ muốn giữ cho cuộc sống của mình có khoảng riêng tư mà thôi. Tôi muốn chuyện tình yêu diễn ra một cách tự nhiên và có lẽ nhờ đó mà mối quan hệ được bền vững. Bây giờ nhìn chuyện yêu đương, hôn nhân xung quanh mình, tôi thấy nhiều vấn đề lắm, nay yêu người này, mai lại là người khác. Để tìm được người đồng điệu, có thể chia sẻ với mình trong cuộc sống là một điều khó kinh khủng.

Siêu mẫu hé lộ khoảnh khắc nắm chặt tay bạn trai vào dịp năm mới.

- Người đàn ông hiện tại của chị có đủ sự đồng điệu như chị mong muốn?

- Có thể nói là rất hợp tuy có vài điểm cũng kỳ kỳ (cười lớn). Nhưng khi có tình cảm thì tôi lại nghĩ đến mặt tích cực nhiều hơn.

- Vốn khá kén chọn các dự án điện ảnh và chỉ nhận lời đóng nữ chính, vậy mà mới đây chị xuất hiện trong 'Tháng năm rực rỡ' của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với thời lượng ít ỏi. Lý do vì sao vậy?

- Lý do lớn nhất để tôi tham gia phim chính là mối quan hệ thân thiết với đạo diễn và nhà sản xuất. Mọi người cũng biết, tôi và Dũng 'Khùng' đồng hành hơn 10 năm trong sự nghiệp nên bất cứ lúc nào Dũng cần, tôi sẽ không bao giờ nói lời từ chối. Tôi biết, khi Dũng đặt tôi vào một vai bất kỳ nào đó thì đều có nghĩa nhân vật ấy có điều đặc biệt. Với Tháng năm rực rỡ, tôi nhận lời Dũng khi chưa đọc kịch bản. Cùng thời điểm ấy, tôi cũng có dự án phim Mẹ chồng nên suýt chút nữa, tôi lỡ hẹn với Dũng. May mắn là lịch quay hai phim có sự thay đổi nên tôi mới tham gia được. Xém chút nữa là đạo diễn dỗi rồi (cười).

- Trong 'Tháng năm rực rỡ', chị đóng vai Dung 'đại ca' khi trưởng thành, còn Hoàng Oanh là phiên bản lúc trẻ. Cả hai có sự trao đổi thế nào để nhân vật không có sự chênh lệch quá lớn về tính cách trong hai giai đoạn?

- Tôi không xem Hoàng Oanh diễn, nhưng trước khi phim bấm máy, dàn diễn viên thời trẻ và trưởng thành của nhóm Ngựa Hoang đã tập kịch bản cùng nhau. Những diễn viên vào vai trưởng thành phải quan sát các diễn viên thời trẻ, riêng vai Dung 'đại ca' thì Hoàng Oanh lại học hỏi, tham khảo cá tính từ tôi. Hoàng Oanh có vẻ ngoài 'bánh bèo', việc thể hiện nhân vật có khí chất 'đại ca' là điều khó cho em ấy. Hoàng Oanh phải tập cho giọng nói trầm xuống, phong thái cũng thay đổi để có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn.

Bản thân tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc lột tả tâm lý của nhân vật Dung 'đại ca' ở giai đoạn trưởng thành. Tôi không có nhiều phân cảnh trên phim nên tôi tự đặt yêu cầu cho mình, mỗi lần xuất hiện phải 'đắt' và chân thật nhất để khiến khán giả nhớ và day dứt về nhân vật. Trong ngày phim ra mắt, tôi nhận được những lời phản hồi tốt từ bạn bè, khán giả. Điều đó làm tôi vui và phấn khích.

Hình ảnh Thanh Hằng nức nở khóc trong phim 'Tháng năm rực rỡ'.

- Còn với dàn diễn viên lớn tuổi như NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Mỹ Duyên, Hồng Ánh... Chị làm thế nào để có sự phối hợp ăn ý?

- Ở góc độ cá nhân, tôi rất ít trò chuyện, nhưng trong công việc, tôi và mọi người luôn cố gắng trao đổi nhiều để hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất. Ở phân đoạn cả nhóm đi đánh nhau hoặc khi ngồi xem lại đoạn phim về thời thanh xuân, tôi có cảm giác mình và các chị đã cùng nhau trải qua rất nhiều buồn vui trong cuộc sống. Chúng tôi bắt nhịp nhanh, có sự tương tác tốt với nhau.

- Thử thách lớn nhất của chị khi thể hiện vai Dung 'đại ca' mắc bệnh hiểm nghèo là gì?

- Nhân vật Dung 'đại ca' bị ung thư nên trong phim, Dũng 'Khùng' không cho tôi trang điểm và phải hóa trang cho ngoại hình trông thật già nua, ốm yếu. Thế nhưng, Dũng không ngờ rằng, khi không make-up, tôi lại trẻ hơn rất nhiều. Trên trường quay, thi thoảng tôi có lén dặm một phút má hồng thì Dũng phát hiện ra và bắt tẩy đi (cười). Xét về tuổi tác, Dung 'đại ca' là nhân vật lớn tuổi nhất của Ngựa Hoang nên tôi phải diễn sao cho mình già nhất, tinh thần yếu nhất, ánh mắt yếu ớt và giọng nói chậm lại.

Có lẽ, những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp cho tôi có sự nhạy cảm với hoàn cảnh và cuộc đời của nhân vật. Cảm giác khi mình sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nó khủng khiếp lắm, nhất là khi còn quá nhiều điều muốn làm. Không ít lần trên trường quay, tôi phải kiềm chế bản thân để không rơi nước mắt. Nhưng càng kiềm chế, cảm xúc trong tôi càng dồn nén lại đến mức cơ môi và cơ mặt của tôi bị run rẩy. Khi thoại, tôi còn không thể nói rõ lời. Trên phim trường khi ấy, đạo diễn và nhiều nhân viên cũng đã khóc theo nhân vật.

- Dung 'đại ca' có nhóm bạn Ngựa Hoang gắn bó suốt thời thanh xuân, còn bản thân chị ở ngoài đời thì sao?

- Tôi không có thời thanh xuân nhiều xáo động, thậm chí có bạo lực học đường như những nhân vật trên phim. Thuở còn đi học, cá tính của tôi không có sự khác biệt nào so với mọi người nên thanh xuân trôi qua rất nhẹ nhàng, yên bình. Tuy nhiên, tôi cũng có chút máu 'đại ca', nếu có ai 'đụng' bạn mình, tôi cũng hay đập bàn, đập ghế lắm! (cười) Bây giờ, tôi vẫn là người hay lo nghĩ cho bạn bè, dù bên ngoài tôi tỏ ra khá lạnh lùng, lời nói không được ngọt ngào nhưng lại ẩn sâu nhiều ý nghĩa.

Trailer phim 'Tháng năm rực rỡ'

Trailer phim 'Tháng năm rực rỡ'