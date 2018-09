Tháng 11 tràn ngập phim hành động

Nhiều khán giả mong đợi thưởng thức phần mới nhất của seri phim về Thần Sấm Thor được công chiếu trong tháng này.

Và anh sẽ trở lại

Khởi chiếu: 1/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Nicolas Nguyễn, Thùy Linh, Khánh Linh

Mặc dù ngày 1/11 mới công chiếu nhưng bộ phim đã được vinh danh tại Liên hoan phim Việt Nam 18 vào giữa tháng 10 vừa qua với giải Ban giám khảo cho phim truyện điện ảnh xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Thùy Linh (vai Tráng Ly).

"Và anh sẽ trở lại" có nhiều cảnh quay đẹp về cảnh thiên nhiên vùng núi phía Bắc.

Nội dung phim kể về hành trình sang Việt Nam của Brian (Nicolas Nguyễn đóng) để tìm cô gái tên Su, người mà bạn thân anh (đã chết) đem lòng yêu. Trong chuyến đi, Brian quen cô gái H'mông Mai (Khánh Linh đóng). Mai không có thiện cảm với người nước ngoài vì chị gái cô, Tráng Ly (Thùy Linh đóng) từng yêu một chàng trai ngoại quốc và mối tình này không có kết thúc tốt đẹp. Trong cuộc tìm kiếm, mối quan hệ giữa Brian và Mai ngày càng gần gũi.

Và anh sẽ trở lại là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Anh từng đoạt giải Khuyến khích Cánh diều Vàng 2010 với phim ngắn Khẽ chạm. (xem trailer)

The Spy: Undercover Operation (Tựa Việt: Điệp viên sợ vợ)

Khởi chiếu: 1/11

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Sol Kyung-gu, Moon So-ri, Daniel Henney

"Điệp viên sợ vợ" với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc: Moon So-ri, Sol Kyung-gu, Daniel Henney.

Chul-Soo (Sol Kyung-gu đóng) là một đặc vụ ngầm tài ba. Vợ anh (Moon So-ri đóng) là nữ tiếp viên và không hề biết gì về công việc của chồng. Trong điệp vụ mới nhất, Chul-Soo nói dối vợ đi Busan, nhưng thực chất là đi Bangkok để điều tra kẻ tình nghi. Tại đây, anh bất ngờ gặp vợ mình đang đi cùng kẻ tình nghi điển trai (Daniel Henney đóng). Những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra khi Chul-Soo vừa phải hoàn thành nhiệm vụ vừa phải bảo vệ cô vợ yêu dấu của mình. (xem trailer)

Ender’s Game (tựa Việt: Cuộc đấu của ender)

Khởi chiếu: 1/11

Thời lượng

Diễn viên: Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld...

Ngôi sao Hollywood Harrison Ford vào vai người quản lý của trường đào tạo quân sự cấp cao ngoài không gian.

70 năm sau cuộc chiến kinh hoàng với loài sinh vật Formics đến từ hành tinh khác, nhân loại đang ráo riết chuẩn bị chống đỡ cuộc xâm lăng tiếp theo có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Một trường đào tạo quân sự cấp cao ngoài không gian đã được xây dựng. Tại đây, các thanh thiếu niên ưu tú được rèn luyện với kỷ luật thép để có thể trực tiếp chỉ huy các cuộc chiến xảy ra trong tương lai gần. Ender Wiggin (Asa Butterfield đóng) chính là học viên xuất sắc nhất, khi cậu bộc lộ được khả năng điều binh khiển tướng xuất chúng. Tuy nhiên, cũng chính vì quá tài năng mà Ender Wiggin bị bạn bè xa lánh, trong khi cuộc chiến sinh tử đòi hỏi tính tập thể đã đang đến rất gần. (xem trailer)

3D Thor: The dark world (Thor 2: Thế giới bóng tối)

Khởi chiếu: 8/11

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Jaimie Alexander, Christopher Eccleston, Anthony Hopkins...

Trong phần mới, Thor sẽ hợp tác với người em nuôi Loki để chống lại thế lực hắc ám.

Bộ phim là trận chiến sống còn của Thor (Chris Hemsworth đóng) nhằm cứu lấy thế giới khỏi sự hủy diệt của kẻ thù trong bóng tối Malekith (Christopher Eccleston đóng). Sức mạnh của Malekith khủng khiếp đến mức cả vua của Asgard và những vương quốc khác đều không thể đương đầu. Vì vậy, để song hành cùng mình trong trận chiến, Thor đã tìm đến người em nuôi Loki (Tom Hiddleston đóng) cùng nữ thần Sif ( Jaimie Alexander đóng) nhằm hợp sức chiến đấu chống lại thế lực hắc ám của Malekith. (xem trailer)

Baby Blues (tựa Việt: Búp bê ma ám)

Khởi chiếu: 8/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lâm Phong, Từ Tử San

Poster của phim kinh dị về con búp bê bị ma ám.

Phim kể về một cặp vợ chồng trẻ. Họ chuyển đến một ngôi nhà mới và vô tình tìm thấy con búp bê mang đến cho họ cảm giác ám ảnh. Bi kịch xảy ra khi trong lúc người vợ (Từ Tử San đóng) mang thai song sinh thì người chồng (Lâm Phong đóng) lại bồ bịch với một cô gái. Đây là nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát khiến người vợ đẻ non và một trong hai người con của họ đã chết. Quá đau đớn vì mất con, người vợ coi búp bê như đứa trẻ đã chết và có những hành động khác lạ. (xem trailer)

Đại náo học đường

Khởi chiếu: 15/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn, Hiền Mai, Hiếu Hiền, Trương Quỳnh Anh

Hai danh hài Hoài Linh, Hoàng Sơn hóa cậu trò tinh nghịch trong phim.

Sau Bóng ma học đường, Gia sư nữ quái, đạo diễn Lê Bảo Trung tiếp tục thực hiện bộ phim thứ 3 về đề tài học đường. Nhân vật chính của tác phẩm mới này do Hoài Linh đảm nhận. Danh hài hóa thân thành cậu học sinh cấp 3 trẻ trung, tinh nghịch, sành điệu nhưng vô cùng tốt bụng. Điều đặc biệt là những người bạn cùng trang lứa với Hoài Linh lại là các gương mặt trẻ hơn anh đến vài chục tuổi. Phim có nhiều tình tiết hài hước, xoay quanh trò đùa nhất quỷ nhì ma của lứa tuổi học trò. (xem trailer)

3D Free Birds (tựa Việt: Giải cứu gà tây)

Khởi chiếu: 15/11

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên lồng tiếng: Woody Harrelson, Owen Wilson, Amy Poehler

"Giải cứu gà tây" là phim hoạt hình duy nhất ra rạp Việt trong tháng 11.

Hai chú gà tây, một béo, một gầy vốn chẳng ưa gì nhau. Một hôm, cả hai đã phát hiện ra một cỗ máy du hành thời gian của chính phủ. Hai chú gà quyết định quay về quá khứ bằng cỗ máy này nhằm xóa bỏ tục lệ ăn thịt gà tây vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn. (xem trailer)

Commitment (tựa Việt: Bản cam kết)

Khởi chiếu: 20/11

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: T.O.P (nhóm Bigbang), Han Ye Ri, Kim Yoo Jung

Tác phẩm gây chú ý tại Hàn Quốc khi có sự tham gia của thành viên T.O.P trong nhóm nhạc nổi tiếng Bigbang và Kim Yoo Jung, ngôi sao nhí phim "Mặt trăng ôm mặt trời".

Phim là câu chuyện về chàng trai Triều Tiên 19 tuổi Myung-hoon (T.O.P đóng). Sau nhiệm vụ gián điệp thất bại của cha, Myung-hoon và em gái (Kim Yoo Jung đóng) được gửi đến trại cải tạo lao động. Để bảo vệ cuộc sống của em gái, anh tình nguyện trở thành gián điệp và xuống Nam Triều Tiên như kẻ đào ngũ để thực hiện nhiệm vụ. Trà trộn vào học ở một ngôi trường, anh gặp cô gái (Han Ye Ri đóng) có cùng tên với em gái mình và cứu cô thoát khỏi một vụ tấn công. Lúc này, tình báo Hàn Quốc đã phát hiện ra Myung-hoon và cho người theo dõi anh. Cùng thời điểm đó, chính phủ Triều Tiên cũng cử một sát thủ đến trừ khử anh vì nhiệm vụ bị bại lộ. (xem trailer)

3D The Protector 2 (tựa Việt: Người bảo vệ 2)

Khởi chiếu: 22/11

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Tony Jaa, Marrese Crump, JeeJa Yanin

Tác phẩm của Thái Lan với nhiều cảnh võ thuật hấp dẫn.

Phần 1 của phim (có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn) là câu chuyện về Kham (Tony Jaa đóng) ở vùng quê Thái Lan. Cuộc sống của anh bị xáo trộn khi một băng đẳng mafia bắt hai con voi của anh đem qua Australia. Kham đã lên đường sang đất nước này và đụng độ với bọn mafia để đòi lại voi.

Trong phần 2, truyện phim vẫn xoay quanh cuộc hành trình của chàng trai giỏi võ quyền Kham tìm lại thú cưng và chiến đấu với những kẻ có ý định cản trở anh. Với bàn tay của đạo diễn Prachya Pinkaew cùng công nghệ 3D, phim hứa hẹn có nhiều cảnh quay đấu võ hấp dẫn. (xem trailer)

Snowpiercer (tựa Việt: Chuyến tàu băng giá)

Khởi chiếu: 29/11

Thời lượng: 126 phút

Diễn viên: Tilda Swinton, Chris Evans, Song Kang-ho, Jamie Bell, Octavia Spencer

Song Kang-ho, diễn viên kỳ cựu trên màn ảnh rộng Hàn Quốc tham gia bộ phim có nhiều ngôi sao Hollywood.

Lấy bối cảnh năm 2031, bộ phim là câu chuyện viễn tưởng, miêu tả thế giới sau tận thế với băng tuyết bao phủ hành tinh do thất bại của một cuộc thí nghiệm. Những người may mắn sống sót đã lên chuyến tàu mang tên Snowpiercer để đi khắp trái đất. Tuy nhiên, trên con tàu lại ẩn chứa vô số mâu thuẫn và sự phân biệt giàu nghèo giữa những con người đang đương đầu với cái chết.

Với kinh phí đạt ngưỡng 40 triệu USD Mỹ, bộ phim trở thành tác phẩm Hàn Quốc có số tiền đầu tư cao nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A của Hollywood và châu Á như Chris Evans, Kang-ho-Song, Tilda Swinton, Octavia Spencer. (xem trailer)

Last Vegas (tựa Việt: Bô lão xì tin)

Khởi chiếu: 29/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas, Kevin Kline

4 tài tử Hollywood cùng xuất hiện trong tác phẩm hài mới.

Billy, Paddy, Archie và Sam là bộ tứ gắn bó thân thiết với nhau từ thuở nhỏ cho tới khi đã ngoài tuổi lục tuần. Khi Billy (Michael Douglas đóng) mở lời cầu hôn với cô bạn gái kém ông tới ba chục tuổi, ba người còn lại đã quyết định tổ chức bữa tiệc độc thân cho bạn mình tại Las Vegas. Rất nhiều tình huống hài hước đã xảy ra với 4 ông bạn già.

Phim được đạo diễn bởi Jon Turteltaub và quy tụ dàn diễn viên Hollywood kỳ cựu Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas... (xem trailer)

Captain Phillips (tựa Việt: Thuyền trưởng Phillips)

Khởi chiếu: 29/11

Thời lượng: 134 phút

Diễn viên: Tom Hanks, Catherine Keener, David Warshofsky

Tom Hank vào vai thuyền trưởng Richard Phillips.

Phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra vào tháng 4/2009. Con tàu Maersk Alabama chở 17.000 tấn hàng hóa do thuyền trưởng Richard Phillips (Tom Hanks đóng) điều hành đã bị cướp. Bốn tên cướp biển người Somali khống chế Richard cùng 20 thủy thủ để đòi tiền chuộc với giới chức trách Mỹ. Trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng Richard đã trấn an phi hành đoàn và tự nộp mạng để đảm bảo an toàn cho họ.

Vụ cướp biển táo tợn đã gây chú ý trên toàn thế giới và được tổng thống Obama chỉ đạo các đơn vị lực lượng tới giải cứu. Sau 5 ngày chiến đấu với lũ cướp biển cùng sự hỗ trợ của hải quân Mỹ, con tàu được giải cứu. Thuyền trưởng Richard Phillips cũng trở thành tấm gương anh hùng vì sự quả cảm, tinh thần chiến đấu ngoan cường. (xem trailer)

Quỳnh Như