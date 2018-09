Tăng Thanh Hà trẻ trung đến dự họp báo của Trà My Idol

MV được êkíp của đạo diễn Uyên Thư thực hiện. Từng hợp tác thành công với dự án 'Let me feel your love tonight', song đến sản phẩm này cả Trà My Idol và Đinh Hà Uyên Thư đều thử thách bản thân bằng việc xây dựng câu chuyện mới mẻ cùng những cảnh quay, câu chuyện đậm chất điện ảnh.