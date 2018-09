'Sơn Tùng M-TP là của hiếm của âm nhạc Việt Nam'

Đội của Isaac thể hiện sáng tác mới của Only C là 'Tắt đèn' thuộc thể loại R&B. Dù bị đau chân nhưng Isaac vẫn cố gắng hoàn thành khá tốt phần biểu diễn. Anh không nhảy cũng vũ đoàn như mọi khi mà chỉ có thể đứng nhún nhảy nhẹ nhàng. DJ Hoàng Anh nhận xét, nửa đầu bài phối rất ấn tượng và sexy, nhưng phần sau chưa thực sự sáng tạo về âm thanh lẫn giai điệu. Song, anh đánh giá toàn tiết mục gần như hoàn hảo, nhất là khi Isaac phải rất cố gắng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, phần hòa âm không sâu, nhưng sáng tác mới của Only C khá phổ thông, dễ gần giới trẻ và ghi điểm trong lòng khán giả. Lưu Thiên Hương khen Isaac hát hay, xử lý rất tốt. Các giám khảo cho đội 37 điểm (xem video).