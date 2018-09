Sơn Lâm giành Quán quân Thử thách cùng bước nhảy

Thay vì Phạm Lịch như dự đoán của nhiều người, Sơn Lâm trở thành vũ công được khán giả yêu thích nhất.

Trong đêm công bố kết quả chung kết So you think you can dance (Thử thách cùng bước nhảy 2014) diễn ra tối 3/1 tại TP HCM, mọi sự chú ý đổ dồn về hai thí sinh Phạm Lịch và Sơn Lâm. Đây là hai gương mặt được đánh giá cao trong suốt cuộc thi. Phạm Lịch nổi bật về kỹ thuật điêu luyện, đặc biệt, “vũ công của Mỹ Tâm” luôn thể hiện được cảm xúc xuất thần qua từng bài thi. Trong khi đó, Sơn Lâm với sở trường Hiphop luôn chinh phục người xem qua những bài solo 30 giây. Cuối cùng, sau 2 đợt bình chọn của khán giả, chiến thắng đã thuộc về Sơn Lâm.

Sơn Lâm không giấu được niềm hạnh phúc khi chạy khắp sân khấu trong khoảnh khắc công bố người chiến thắng.

Sở hữu nhiều kỹ thuật, khả năng thích ứng tốt nhưng 5 tuần đầu bắt cặp với thí sinh Kim Anh, cùng việc chưa gặp được bài biên đạo thích hợp, Sơn Lâm có phần nhạt nhòa. Khán giả chỉ nhớ đến anh chàng bởi nét điển trai, ngoại hình sáng sân khấu. Cũng chính vì điều này, Sơn Lâm là thí sinh luôn nhận được bình chọn cao từ phía người hâm mộ.

Khi MC Trấn Thành công bố là chủ nhân của danh hiệu “Vũ công được yêu thích 2014”, Sơn Lâm chia sẻ, anh cảm ơn bạn bè, người thân đã ủng hộ mình những ngày qua. Mỗi sáng thức dậy, tân Quán quân Thử thách cùng bước nhảy đều tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Sơn Lâm sinh năm 1995, đang là sinh viên năm cuối của trường FPT Arena. Anh chàng được phong là hot boy của cuộc thi năm nay vì sở hữu gương mặt điển trai, cuốn hút. Dù tập luyện Hiphop nhiều nhưng chàng trai có thể trạng khá yếu, hay bị đau dạ dày, cảm lạnh, chuột rút… Vì sức khoẻ không tốt, ban đầu ba mẹ Sơn Lâm không cho anh theo nghiệp nhảy múa, nhưng sau vẫn đồng ý bởi thấy chỉ lúc nhảy, con trai mới vui vẻ, hạnh phúc. Tuy vậy, bạn bè lại dần dần tách biệt vì thấy hot boy không còn thời gian đi chơi. Khi thi đấu, Sơn Lâm cũng ít có bạn cổ vũ.

Từ trái sang: Đức Tiến (Á quân), Xuân Thảo (top 4), Sơn Lâm (Quán quân) và Phạm Lịch (top 3).

Dù được kỳ vọng sẽ đoạt ngôi vị Quán quân, nhưng Phạm Lịch chỉ về vị trí thứ 3 khiến nhiều người tiếc nuối. Bản thân "vũ công của Mỹ Tâm" cũng bật khóc trên sân khấu vì không tin vào kết quả công bố. Ngay từ liveshow 1, Phạm Lịch đã gây ấn tượng với khán giả qua bài biên đạo của Courtney Galiano, kể câu chuyện xúc cảm về căn bệnh đa sơ cứng cơ. Phần trình diễn của Phạm Lịch - Duy Hải đã làm biên đạo bật khóc vì ý tưởng bài nhảy dựa trên câu chuyện của chính cô. Ở liveshow 3, Duy Hải - Phạm Lịch thăng hoa với bài đương đại do John Huy biên đạo. Bài múa lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của chính nhà biên đạo Việt kiều. Những đêm tranh tài tiếp theo, Phạm Lịch luôn hoàn thành tốt các tiết mục và hầu như chưa gặp phải lời chê nào của giám khảo. Cô được đánh giá là giá đỡ vững chắc cho bạn nhảy nào may mắn được bắt cặp cùng cô.

Điều khiến người xem đặc biệt nhớ tới Phạm Lịch là độ cảm xúc trong từng bài thi. Không ít khán giả bị ám ảnh bởi đôi mắt diễn xuất thần của nữ vũ công. Sở dĩ dễ đồng cảm với những bài biên đạo có chiều sâu, lắng đọng vì Phạm Lịch đã trải qua những lo toan, vất vả khi mới 17 tuổi. Cô sinh ra ở Thái Bình. Sau một biến cố, gia đình cô chuyển vào Nam sinh sống. 17 tuổi, Phạm Lịch bắt đầu tìm việc để tự nuôi mình và giúp gia đình. Vũ công với những đường nhảy bay bổng này từng là công nhân khu chăn nuôi gà, bảo vệ cho một xí nghiệp may, tiếp thị rượu, phục vụ quán ăn...

Trong đêm công bố kết quả tối qua, vị trí thứ 2 thuộc về Đức Tiến và thứ 4 là Xuân Thảo.

Quỳnh Như

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng