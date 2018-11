Shayne Ward trở lại Việt Nam biểu diễn nhân ngày 20/11

Shayne Ward tên thật là Shayne Thomas Ward, sinh năm 1984, là một ca sĩ nhạc pop người Anh. Shayne là thành viên của ban nhạc Destiny cùng với hai người phụ nữ tên là Tracy Murphy và Tracey Lyle. Anh từng tham gia cuộc thi The X Factor 2005 (một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc) và trở thành quán quân. Giọng ca nước Anh có nhiều bản hit thu hút hàng triệu fan trên toàn thế giới như Until You, No Promises, Breathless, Stand By Me...