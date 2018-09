Scorpions huyền thoại đốt cháy 10.000 khán giả Hà Nội

Ban nhạc xuất hiện trên sân khấu vào lúc 21h và ngay lập tức khiến 10.000 khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long hò hét, cổ vũ cuồng nhiệt. Nhóm rock huyền thoại đốt cháy không khí trong suốt 90 phút biểu diễn với những hit kinh điển như: 'Going out with a bang', 'Make it real', 'The Zoo', 'Love at the first sting', 'Big city nights', 'World Wide Live', 'Holiday', 'Blackout', 'Top of The Bill', 'Steamrock Fever', 'Speedy's Coming', 'Catch your train', 'Wind of Change'...