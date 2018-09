Sau ly hôn, Chí Nhân liên tục chia sẻ ảnh chăm sóc con trai

Dù chia tay nhưng Thu Quỳnh vẫn tạo điều kiện cho con trai gặp bố. "Tôi sinh ra con ra và hơn ai hết, tôi mong muốn Be có tình cảm của cả hai bên gia đình nội ngoại. Tôi luôn nghĩ mình đã làm điều sai với con khi không giữ được gia đình cho bé. Chính vì thế, tôi phải cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho cháu có những giây phút ở bên cạnh bố. Cũng rất may, Be là một chàng trai mạnh mẽ và bản lĩnh" - Thu Quỳnh tâm sự trong một bài phỏng vấn.