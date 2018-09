Sau công khai bạn trai, John Huy Trần chưa vội nói về đám cưới

Biên đạo nổi tiếng chỉ muốn chia sẻ về công việc, về những dự án nhảy múa mà anh ấp ủ.

Nhân dịp Valentine vừa qua, biên đạo John Huy Trần bất ngờ công khai cầu hôn người yêu bằng một đoạn video nhảy. John Huy Trần chia sẻ, anh và bạn trai đã quen nhau gần 10 năm. Trong mắt John Huy, bạn trai là người đàn ông lịch thiệp, thông minh, vui tính và có máu "điên" giống anh. John Huy Trần chọn thời điểm này để công khai người yêu vì thấy mình và bạn trai đã trải qua khoảng thời gian quen nhau khá dài. Anh nghĩ, 10 năm đã đủ để cầu hôn. Ban đầu, anh Nhiệm - người yêu John Huy - không muốn công khai chuyện này vì sợ giới showbiz phức tạp. Tuy nhiên, sau khi xem xong video do John Huy làm và nhận được những lời trấn an của anh, Nhiệm vô cùng hạnh phúc và không còn thấy lo lắng nữa.

John Huy Trần cũng đang dự định “về chung một nhà” với người yêu. Tuy tất cả còn đang lên kế hoạch, nhưng hôn lễ tương lai của họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Hiện cả hai đều luôn bên cạnh và ủng hộ cho công việc của nhau. Người yêu cũng là động lực lớn giúp John Huy chuyên tâm cống hiến hết mình cho nghiệp nhảy. Còn về chuyện đám cưới, John Huy Trần chưa muốn chia sẻ thêm điều gì.

John Huy Trần. Producer: Nguyễn Thiện Khiêm, photo: Quốc Huy

John Huy Trần không chỉ là một trong những dancer cũng như biên đạo múa hàng đầu hiện nay ở Việt Nam, còn là người đứng đầu vũ đoàn UDG danh tiếng. Anh luôn có nhiều dự án với mong muốn phát triển nghiệp nhảy múa của bản thân, của nhóm cũng như của Việt Nam. Anh tuyên bố: "Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau".

Để có thể thực hiện được câu nói trên, John Huy Trần mời gọi rất nhiều giáo viên nước ngoài đến Việt Nam giảng dạy và tập luyện cùng. Họ là Hani Abaza đến từ Canada, Sabra Johnson - Quán quân So you think you can dance mùa 3 của Mỹ, biên đạo vũ công Latin - Alex Vachev quốc tịch Bulgaria và Leila Djalalvandi người Anh. Tất cả đều sang Việt Nam để giúp John Huy Trần biến những ước mơ thành sự thật. Họ đến đây không chỉ vì công việc mà còn do tình cảm dành cho John Huy.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ nước ngoài, nhiều gương mặt của Việt Nam cũng góp sức vào các dự án của John Huy Trần như Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2016 - Lê Hiếu, Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013 - Ngọc Anh và nam vũ công Tân Nguyễn. Bộ ba phụ trách vai trò giáo viên trong các lớp của UDG, biên đạo và trợ lý biên đạo trong những dự án của John Huy Trần.

John Huy Trần và các cộng sự.

Với đội ngũ tài năng và chuyên nghiệp như trên, John Huy Trần không ngần ngại nói về các dự án được đầu tư công phu của mình. Theo đó, anh sẽ tập trung thực hiện nhiều video về nhảy múa, mang tính giải trí nhưng sẽ có nhiều động tác và yếu tố kỹ thuật có thể gây ấn tượng đến người xem.

Sở hữu trong tay dàn vũ công có tài lẫn có sắc, nhưng khi được gợi ý tham gia phim ảnh âm nhạc như Step up, John Huy Trần thẳng thừng từ chối. Bởi anh cảm thấy UGD và bản thân hợp với các show thực tế hay tour hơn là trình diễn trên màn ảnh. Ngoài ra, anh cũng muốn làm một tour workshop về nhảy múa ở những thành phố lớn trong nước, do chính các thành viên của công ty dạy và chia sẻ.

Được công chúng biết đến trong vai trò ban giám khảo Thử thách cùng bước nhảy, tuy nhiên, John cho biết trong năm nay, mình để lại ấn tượng nhiều hơn khi ngồi ghế nóng Bước nhảy ngàn cân và Người hùng tí hon. Trong tương lai, anh sẽ chỉ nhận lời làm giám khảo chương trình nào bản thân thấy thích thú và phù hợp.

>> Xem tiếp: Bộ ảnh John Huy Trần và các cộng sự