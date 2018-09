Sao Việt sống trong cảnh nhà cửa lụp xụp, dột nát

Đồng lương ít ỏi từ việc ca hát, đi diễn khiến nghệ sĩ Hà My, Trần Hạnh, Hoàng Lan... phải sống trong những căn nhà chật chội hoặc đã xuống cấp trầm trọng.

Ca sĩ Hà My

Thời gian gần đây, Hà My là cái tên được nhiều người quan tâm khi những câu chuyện đời tư của cô được hé lộ trong chương trình Tình Bolero hoan ca. Cô chính là cháu gái của danh ca Thái Châu và từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất khu vực phía Nam từ những năm 1990. Hà My cũng từng có mối tình đẹp với danh hài Hoài Linh. Tuy nhiên, cuộc sống của Hà My từng có thời gian đen tối khi sử dụng thuốc lắc, ăn chơi, nhậu nhẹt, không chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Cuộc sống hiện tại của cô khá chật vật, khó khăn.

Hà My đang sống cùng mẹ - nghệ sĩ cải lương Kim Hà và cháu ngoại trong một căn nhà rộng khoảng 40 mét vuông tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Căn nhà này được cô mua cách đây hơn 10 năm với giá khoảng 1 tỷ đồng. Số tiền này chính là cát xê hậu hĩnh mà Đàm Vĩnh Hưng chi trả khi mời cô đi diễn hải ngoại trong một tháng.

Một góc trong căn nhà dột nát của ca sĩ Hà My.

Sau hơn 10 năm, ngôi nhà của nữ ca sĩ đã bị xuống cấp trầm trọng. Mái tôn cũ đã dột nát khiến bên trong ngôi nhà bị ẩm thấp, mốc meo. Nền nhà thấp nên mỗi khi triều cường hoặc mưa to, nước lại ngập vào trong nhà. Hà My từng chia sẻ, cô đi thi Tình Bolero hoan ca vì mong giành được giải thưởng để có tiền tôn nền nhà và làm vốn buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã phải dừng bước ở tập 4 vì có điểm số thấp nhất. Ban tổ chức chương trình sau đó đã động viên Hà My bằng cách giúp cô thay mái nhà dột nát bằng mái tôn.

Hiện tại, nguồn thu nhập chính của Hà My đến từ việc đi hát đám cưới. Cô chia sẻ, những ngày không có show, cô thường phải vay nợ vì không muốn để mẹ và cháu gái bị đói. Cô chia sẻ mình chỉ biết hát nhưng vẫn mong có thêm một nghề làm ban ngày để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Diễn viên Trần Hạnh

NSƯT Trần Hạnh là diễn viên quen mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Tướng về hưu, Hãy tha thứ cho em, Người đàn bà thứ hai... Ở tuổi ngoài 80, NSƯT vẫn thỉnh thoảng nhận lời tham gia đóng phim. Hiện tại, vị nghệ sĩ già sống cùng các con ở ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm cách ga Hà Nội khoảng 1km. Nhà NSƯT Trần Hạnh có 5 tầng nhưng khá chật chội. Tầng một của ngôi nhà chỉ để vừa ba chiếc xe máy, một chiếc tủ nhỏ và cái tivi cũ. Không gian sinh hoạt của gia đình nghệ sĩ chỉ gói gọn ở tầng 2 và tầng 3. Hai tầng trên cùng được cho thuê để kiếm thêm thu nhập.

Nghệ sĩ Trần Hạnh tại ngôi nhà nhỏ gần ga Hà Nội.

Chí Trung từng chia sẻ trên trang cá nhân cảm giác xót xa khi chứng kiến cảnh sống chật vật của nghệ sĩ Trần Hạnh. "Táo Giao thông" còn kêu gọi mọi người giúp đỡ vị nghệ sĩ già. Tuy nhiên, NSƯT Trần Hạnh sau đó đã từ chối ý tốt này. Ông chia sẻ: "Nhà nước cho tôi đầy đủ, không thiếu gì cả, hiện tại mỗi tháng tôi nhận hơn 3 triệu tiền lương hưu. Thi thoảng tôi đi làm, đóng phim cũng có thêm tiền. Tôi đầy đủ thế chứ có thiếu thốn, khó khăn đâu".

Nghệ sĩ Hữu Thành

Hữu Thành là một trong những nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ của điện ảnh Việt Nam như Mùa len trâu, Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô,... Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Hữu Thành vẫn chưa có nổi một ngôi nhà. Chia sẻ trên VnExpress, vị nghệ sĩ già cho biết ông sống cùng gia đình cậu con trai út trong một căn nhà thuê 10 mét vuông.

Căn nhà trọ của gia đình nghệ sĩ Hữu Thành được ngăn làm hai phần: Phía trên là căn gác vỏn vẹn 5 mét vuông để hai vợ chồng ông ở, phía dưới là vợ chồng con trai út và 3 đứa cháu. Trong nhà ngổn ngang những đồ đạc đã cũ và không nhiều giá trị. Vì nhà quá chật chội, mỗi lần muốn tiếp khách, nghệ sĩ Hữu Thành đều phải mời họ sang quán nước cạnh nhà.

Vợ chồng nghệ sĩ Hữu Thành ở căn gác vỏn vẹn 5 mét vuông.

Vị nghệ sĩ già cho biết, thù lao đóng phim và đi hát của ông không đủ mua nhà. 20 năm sống tại TP HCM, ông cùng gia đình phải trải qua 6 căn nhà trọ, trong đó có căn bị ngập lênh láng khi trời mưa, cả nhà đang ngủ thì phải dậy lấy thau hứng nước vì dột. "Ai nói làm nghệ thuật là giàu. Ở tuổi này mà tôi vẫn phải đi đóng phim để lo phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi mẹ già dưới quê. Nhiều bạn bè tôi còn khó khăn hơn nên tôi không dám than thở gì cả", ông nói.

Diễn viên Hoàng Lan

Hoàng Lan sinh năm 1959, từng được khán giả biết đến qua các phim Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Năm 2011, nữ nghệ sĩ bắt đầu vắng bóng tại các sân khấu kịch, phim truyền hình vì suy sụp khi phát hiện mình mắc nhiều bệnh tật. Năm 2016, cô từng phải mổ cột sống để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Nửa năm trở lại đây, Hoàng Lan còn mắc thêm bệnh Parkinson khiến chân tay run rẩy, phải buộc bụng để ngồi dậy trên giường bệnh.

Diễn viên Hoàng Lan được nhiều nghệ sĩ Việt đến nhà thăm hỏi.

Mất khả năng lao động cùng với tiền thuốc, thăm khám bệnh rất tốn kém khiến Hoàng Lan rơi vào cảnh sống chật vật. Cô hiện sống cùng vài người em họ trong căn hộ nằm ở tầng trệt một khu chung cư ở quận 10, TP HCM. Căn phòng của nữ diễn viên chỉ đủ để kê một chiếc giường đơn, một chiếc tủ nhỏ và cái tivi cũ. Vì cảm thương cho hoàn cảnh của Hoàng Lan, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thỉnh thoảng đến thăm và quyên tặng tiền giúp cô chữa bệnh. Nữ diễn viên chia sẻ một số khán giả biết được hoàn cảnh khó khăn của cô nên cũng đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ tiền bạc, khiến cô thấy an ủi.