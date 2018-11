Sao Việt kinh hãi khi đi máy bay gặp bão Usagi

Nghệ sĩ Hoài Linh phải chờ ở Bangkok một tiếng rưỡi, H'Hen cũng không thể bay, riêng Thùy Dung nhớ mãi cảm giác máy bay chao đảo mạnh khi hạ cánh.

Ngày 25/11, Sài Gòn đổ mưa lớn vì chịu ảnh hưởng từ cơn bão của Usagi. Nhiều tuyến đường ngập lụt, cây cối đổ ngã gây cản trở giao thông. Chưa kể, thời tiết bất lợi khiến nhiều chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại TP HCM cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Á hậu Thùy Dung đáp chuyến bay từ Hong Kong về TP HCM sau chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 19h50 giờ địa phương nhưng đến gần 19h vẫn chưa nhận được thông tin cổng ra máy bay: "Lúc đó, chúng tôi khá lo lắng không biết phải đi hướng nào vì sân bay Hong Kong khá rộng, có đến 580 cổng, giữa các cổng phải di chuyển bằng xe".

Thùy Dung ở Hong Kong hôm cuối tuần qua.

Khoảng 21h10, máy bay mới có thể cất cánh. Sau khi bay hai tiếng, cơ trưởng nhận được lệnh tiếp tục bay vòng trên bầu trời khoảng 30 phút. Khi bắt đầu hạ cánh, Thùy Dung cảm nhận được sự nguy hiểm bởi thời tiết. Gió rít kèm mưa lớn khiến máy bay chao đảo mạnh trong lúc hạ sát xuống các tòa nhà xung quanh. "Lần đầu tiên, tôi cảm nhận đi máy bay như tàu lượn siêu tốc. Mọi người đều nắm chặt ghế vì máy bay lắc lư mạnh. Nhiều du khách quốc tế thở phào, vỗ tay chúc mừng vì chuyến bay hạ cánh an toàn ở Tân Sơn Nhất vào lúc gần 0h", Thùy Dung kể.

Tuy nhiên, hành trình từ sân bay đến khi về nhà của Thùy Dung vẫn còn gặp nhiều gian nan. Khu vực sân bay mưa nặng hạt khiến các xe chở khách xếp hàng nối đuôi nhau. Quầy làm thủ tục nhập cảnh tắc nghẽn dù nhân viên làm việc hết công suất. Ở phía quầy hành lý, nhân viên sân bay phải chủ động lấy vali của khách ra khỏi đường băng chuyền, để dành chỗ cho những chuyến bay khác liên tục hạ cánh sau nhiều giờ bay lòng vòng trên bầu trời. Ngoài sảnh, taxi và các dịch vụ gọi xe đều quá tải, khách xếp hàng dài chờ đợi. Thùy Dung may mắn được bố ra sân bay đón và về đến nhà khi đồng hồ điểm 2h sáng.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp sự cố ở sân bay vì ảnh hưởng bởi bão Usagi. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bày tỏ sự nhẹ nhõm vì có thể về nhà an toàn sáng 25/11. Vì mưa lớn, chuyến bay của anh phải đáp ở Bangkok và chờ đợi một tiếng rưỡi mới có thể tiếp tục hành trình về Việt Nam. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê cũng bị ảnh hưởng tiến độ công việc vì không thể bay vào chiều 25/11. Cô kiên nhẫn ngồi đến 23h, chờ đợi thông báo từ hãng là hủy chuyến hay có thể tiếp tục bay. Người đẹp cho rằng đặt an toàn chuyến bay lên hàng đầu là việc cần thiết, thay vì to tiếng với nhân viên hay than trách hãng bay.

Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh chờ đợi ở sân bay.

Ca sĩ Will có kỷ niệm khó quên vì thời tiết mưa bão. Anh đáp chuyến bay từ Nhật về TP HCM lúc 18h nhưng chờ đợi đến gần 0h vẫn chưa thể đón được taxi để tiếp tục công việc. Nam ca sĩ lang thang ngoài đường và may mắn nhờ được một chiếc taxi chở về nhà lúc gần 2h sáng.

Riêng hai diễn viên trẻ Trần Gia Huy và Võ Đăng Khoa mất nhiều thời gian hơn vì máy bay của họ buộc quay đầu về Bangkok sau khi lượn nhiều vòng vẫn không đáp xuống được Tân Sơn Nhất. Sáng nay 26/11, cả hai đã bay về TP HCM an toàn.

Ca sĩ Will (trái) và diễn viên Đăng Khoa gặp nhiều vất vả để có thể về nhà an toàn.

Hoàng Nam