Giọng ca 'Right here waiting' lần đầu gặp gỡ khán giả Hà Nội vào đêm nhạc ngày 19/12.

Richard Marx là thần tượng những năm 90 của khán giả Việt Nam với hai ca khúc quen thuộc như Right here waiting, Now and Forever. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, giọng ca sinh năm 1963 đã bán được 30 triệu đĩa trên toàn thế giới, đồng thời được ghi nhận là nghệ sĩ đầu tiên có 7 đĩa đơn lọt vào top 5 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 singles của Mỹ. Dù nổi tiếng ở dòng nhạc trữ tình nhưng Richard cũng có một số bài hát mang phong cách rock cổ điển như Don't mean nothing, Should've known better, Satisfied, Too late to say goodbye.

Ca sĩ, nhạc sĩ Richard Marx.

Ngoài việc thể hiện những sáng tác của mình, Richard Marx còn làm nhà sản xuất và góp phần tạo nên hit This I promise you cho NSYNC, Dance with my father cho Luther Vandross - ca khúc từng đoạt giải Grammy lần thứ 46. Anh cũng hợp tác với Keith Urban (chồng 'thiên nga Australia' Nicole Kidman) trong nhạc phẩm Long hot summer.

Vào ngày 19/12 tới, Richard Marx sẽ sang Hà Nội để tham gia một concert tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng hai diva Thanh Lam và Hà Trần. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội gặp gỡ với khán giả Việt Nam. Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung làm đạo diễn.

Ban tổ chức hé lộ, trong đêm nhạc, Richard Marx sẽ thể hiện lại những ca khúc quen thuộc, đồng thời giới thiệu các sáng tác mới của anh trong những năm gần đây. Để mời được anh sang Hà Nội biểu diễn, ban tổ chức đã phải mất 2 năm thương thuyết.

MV 'Right here waitting' của Richard Marx Richard Marx sang Việt Nam, biểu diễn cùng Thanh Lam, Hà Trần