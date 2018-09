'Quỳnh búp bê' đề cập chuyện gái mại dâm thi nhan sắc để kiếm đại gia

Trong tập 10, nhân vật Quỳnh búp bê được một 'tú ông' gạ đi thi hoa khôi nhằm tìm cơ hội 'đổi đời'.

Tập 10 Quỳnh búp bê lên sóng tối 11/9, đề cập đến chuyện tranh giành gái của các tụ điểm mại dâm, đặc biệt là chiêu trò làm giá của các "ông tú". Phú - một tên chăn dắt gái chuyên nghiệp - xuất hiện từ tập 9, tìm mọi cách để tiếp cận Quỳnh (Phương Oanh) tham gia đường dây gái mại dâm cao cấp của mình. Ở tập này, gã năm lần bảy lượt nhờ đến sự tương kế tựu kế của My Sói (Thu Quỳnh) để tìm gặp Quỳnh. Ngoài lời hứa hẹn sẽ cho Quỳnh thu nhập gấp trăm, nghìn lần ở Thiên Thai, Phú còn gợi ý cô tham gia các cuộc thi nhan sắc để tăng giá đi khách và có cơ hội tiếp cận với các đại gia.

Đây vốn là chuyện không còn xa lạ ở showbiz Việt khi danh hiệu hoa hậu, hoa khôi đối với một số người đẹp chỉ là cái mác để nâng giá bán dâm.

Nhân vật Quỳnh do Phương Oanh đóng đau khổ vì bị chia cắt với con trai trong tập 9.

Mọi đau khổ của nhân vật chính ở tập này đều xuất phát từ việc My lén dùng điện thoại của Cảnh (Doãn Quốc Đam) để nhắn tin, dụ dỗ Quỳnh móc nối với tay Phú. Theo nội dung tin nhắn, Quỳnh ra gặp Phú và bị My theo dõi. Dù nhất quyết từ chối lời mời mọc của Phú nhưng vì câu chuyện do My dựng lên, Quỳnh trở thành tội đồ trong mắt ông Cấn (nghệ sĩ Nguyễn Hải). Ông chủ của Thiên Thai nghi ngờ Quỳnh có âm mưu bỏ trốn khỏi Thiên Thai đồng thời mất luôn lòng tin dành cho Cảnh. Kết quả, con trai Quỳnh bị cướp khỏi tay mẹ. Cậu bé trở thành con tin, khiến Quỳnh phải tuyệt đối tuân lệnh ông Cấn. Lão Cấn cũng điều một tay sai cũ và nhóm bảo vệ canh chừng Cảnh.

Diễn xuất của Phương Oanh được xem là điểm sáng ở tập này. Nữ chính khắc hoạ thành công sự đau khổ của người mẹ bị bắt mất con.

Trong khi đó, thể hiện thành công sự thâm độc của My Sói khiến Thu Quỳnh nhận được nhiều nhận xét tích cực về diễn xuất. Ngày càng có nhiều khán giả phẫn nộ với nhân vật này và mong sớm đến ngày cô phải trả giá. Doãn Quốc Đam thì vẫn "đốn tim" các fan bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa tấm lòng ấm áp, tốt bụng bên trong.

Quỳnh búp bê là phim truyền hình đầu tiên khai thác đề tài mại dâm do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như NSƯT Nguyễn Hải, Phương Oanh, Minh Tiệp, Thanh Hương, Thu Quỳnh...