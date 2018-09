Quách Ngọc Ngoan làm thơ mùi mẫn tặng người tình đại gia

Nam diễn viên thổ lộ tình yêu và ca ngợi Phượng Chanel trên trang cá nhân.

Từ khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan không còn ngần ngại bày tỏ tình cảm và sự quan tâm dành cho bạn gái hơn tuổi. Trên tài khoản cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào của hai người với những lời lẽ vô cùng mùi mẫn. Mới đây, nam diễn viên còn đăng tải một bài thơ mà anh sáng tác để tặng cho người tình đại gia.

Bài thơ miêu tả, Phượng Chanel là người đàn bà có tâm hồn nhạy cảm, sẽ khóc 'vì một con chim đã chết', 'chạnh lòng vì một chiếc lá rơi'. Tuy nhiên, trong mắt Quách Ngọc Ngoan, bạn gái cũng là người thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người yếu thế và bản chất cô hoàn toàn lương thiện.

Quách Ngọc Ngoan viết thơ ca ngợi bạn gái hơn tuổi.

Nguyên văn bài thơ Quách Ngọc Ngoan viết về bạn gái: "Em người đàn bà có đôi mắt to và luôn nhìn thẳng/ Không thích quanh co bao biện sự đã rồi/ Nhưng sẽ khóc vì một con chim đã chết/ Hay chạnh lòng vì chiếc lá rơi/ Nắc nẻ cười khi thực sự an vui/ Đau khổ trước điều khiến mình thất vọng/ Gặp bất bình sẽ nói lời phản kháng/ Biết dịu dàng trước cây cỏ bướm, hoa/ Em - đàn bà đơn giản được sinh ra/ Để sống đúng bản chất người lương thiện/ Biết trân trọng sinh mạng từ con sâu, cái kiến/ Mơ vẫn làm người nếu có kiếp đầu thai!/ Em - đàn bà đơn giản chỉ thế thôi".

Bạn gái hiện tại của Quách Ngọc Ngoan được cho là người thứ ba khiến cuộc hôn nhân của anh và Lê Phương tan vỡ. Thời điểm ly thân, Lê Phương từng tố chồng cũ là người bội bạc, nợ nần và 'sống bám' vào nữ doanh nhân giàu có. Cô và Quách Ngọc Ngoan đã có cuộc 'khẩu chiến' dài trên mạng xã hội trước khi có quyết định ly dị của tòa án.

Từng né tránh báo chí trong thời gian dài, giờ đây, đôi uyên ương đã thoải mái sóng đôi dự sự kiện.

Hiện tại, Quách Ngọc Ngoan rất hạnh phúc bên người tình hơn tuổi. Anh thi thoảng mới tham gia đóng phim vì muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn và chăm sóc bạn gái. Anh vẫn sắp xếp thời gian để về thăm con trai Cà Pháo. Mối quan hệ của anh với vợ cũ Lê Phương cũng bớt căng thẳng hơn trước.

Yên Yên