Phương Vy lộ đùi to khi mặc váy xẻ qua hông

Phương Vy chia sẻ, 'On And On' là ca khúc do Antoneus Maximus và nhạc sĩ Hoàng Anh sáng tác với giai điệu dance. Vì muốn tạo điểm đặc biệt cho MV bài hát, nữ ca sĩ đã xây dựng kịch bản với 100% các cảnh quay sử dụng kỹ xảo 3D ở độ phân giải 4K.